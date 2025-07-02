Максим Рыбин: «Ротенберг наведет порядок в школе «Динамо», выстроит систему. Роман Борисович любит работать с детьми»
Максим Рыбин считает, что Роман Ротенберг наведет порядок в школе «Динамо».
Московский клуб ранее сообщил, что Роман Ротенберг вошел в совет директоров бело-голубых. Перед ним «стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея».
– Думаю, что Ротенберг – это тот самый человек, который наведет в школе «Динамо» полный порядок. Он выстроит систему, которая будет работать.
Я считаю, что это очень хорошее назначение, так как знаю, как Роман Борисович любит работать с детьми.
– Можно ожидать, что «Динамо» теперь станет самым ярким клубом КХЛ?
– Уверен именно так и будет. Это новая страница развития как школы, так и клуба КХЛ, – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.
Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо». Что об этом известно
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости