Биро про «Ак Барс»: «Рад, что перешел в одну из сильнейших команд КХЛ. Много слышал о лиге – отличный уровень хоккея. Мне нравится отдавать передачи, я скорее плеймейкер»
Брэндон Биро прокомментировал переход в «Ак Барс».
Канадский нападающий подписал соглашение на один сезон с казанским клубом.
«Я много слышал о КХЛ. Знаю, что здесь отличный уровень хоккея и рад, что перешел в одну из сильнейших команд лиги.
Все отмечают, как «Ак Барс» относится к игрокам и создает отличные условия. Знаю, что в городе любят клуб, и команда много значит для болельщиков.
На льду я стараюсь играть в обоих концах площадки, мне нравится отдавать передачи, и я скорее плеймейкер.
В карьере играл во всех спецбригадах и понимаю, что нужно сильно стараться и усердно работать каждый день, в каждой смене.
Для меня это будет первый опыт выступления за границей, волнение есть, но мне стало намного проще принять решение, когда я пообщался с представителями клуба», – сказал Брэндон Биро.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
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