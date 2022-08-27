Платежка «Локомотива» – 826 млн рублей. Зарплата Сергеева – 50 млн в год, Бочарова – 35 млн, Чеховича – 30 млн («СЭ»)

Размер платежной ведомости на текущий момент составляет 826 млн рублей.

В эту сумму включаются только базовые оклады игроков – без учета бонусов.

По данным «Спорт-Экспресса», клуб вписывается в потолок зарплат, который составляет 900 млн рублей.

Самый высокооплачиваемый игрок «Локомотива» – форвард Максим Шалунов (90 млн рублей). Меньше всех (среди игроков, чьи контракты учитываются под потолком) получает вратарь Даниил Исаев (7 млн).

Вратари: Иван Бочаров (35 млн), Даниил Исаев (7);

Защитники: (75), Андрей Сергеев (50), Александр Елесин (45), Рушан Рафиков (45), Максим Осипов (42), Даниил Мисюль (35), Никита Черепанов (30);

Нападающие: (90), (65), Егор Коршков (55), Денис Алексеев (50), Артур Каюмов (40), Павел Красковский (40), Александр Полунин (30), Иван Чехович (30), Егор Аверин (25), Георгий Иванов (22), Артем Ильенко (15).

Контракты защитников Артема Науменко и Дмитрия Симашева, а также форвардов Александра Волкова, Степана Никулина и Даниила Тесанова не учитываются под потолком.