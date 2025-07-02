Эван Бушар: «Цель для меня и «Эдмонтона» – выиграть Кубок Стэнли. У нас есть все необходимое, все игроки будут еще более голодными»

Эван Бушар заявил, что Эдмонтон все еще способен выиграть Кубок Стэнли.

Канадский защитник подписал новый контракт с клубом на четыре года. Его средняя зарплата составит 10,5 миллиона долларов за сезон.

«Ойлерс» в двух прошлых сезонах подряд проиграли «Флориде» в финале.

«Цель для меня, для клуба и всех остальных в раздевалке – выиграть Кубок Стэнли .

Не многие команды могут сказать это, но я думаю, что у нас есть для этого все необходимое. В течение двух последних лет мы показали это.

Я рад, что многие ребята остаются в команде. Все будут еще более голодными. У нас есть все, что нужно. Нужно приложить немного больше усилий.

С нетерпением жду следующего сезона. Думаю, у «Ойлерс» и у меня есть хорошие шансы в ближайшие годы», – сказал Эван Бушар .