КХЛ о Фонбет Матче Звезд: «Посмотревших зрителей на «Яндексе» почти на 20% больше, чем у самого просматриваемого матча регулярки, показанного на платформе»

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КХЛ рассказала об итогах показа Матча звезд лиги на платформе «Яндекс».

«Континентальная хоккейная лига преследует стратегическую цель увеличения аудитории, в частности, привлечение молодой аудитории.

Популярность онлайн-трансляций спортивных событий неуклонно растет, поэтому Лига предложила болельщикам и подписчикам «Яндекса» посмотреть Фонбет Матч звезд КХЛ в прямом эфире онлайн.

Болельщики могли увидеть трансляцию в высоком качестве и на удобных для себя устройствах. «Яндекс» – большая платформа. IT-гигант приложил большие усилия для продвижения Матча звезд и привлечения аудитории на наши трансляции.

В результате показ Матча звезд на «Яндексе» позволил узнать о Континентальной хоккейной лиге большому числу зрителей, в том числе и тех, кто раньше совсем не интересовался хоккеем.

Зрителей, посмотревших Матч Звезд на «Яндексе» почти на 20% больше, чем у самого просматриваемого матча регулярного чемпионата КХЛ, показанного на платформе.

Тем не менее, телезрители не остались без трансляции хоккейного праздника. Так, в прямом эфире для всех жителей Челябинской области Матч Звезд шел на телеканале ОТВ.

Сразу после эфиров на «Яндексе» телеканалы KHL и KHL Prime показали Мастер-шоу и Матч звезд в полном объеме, а «Матч ТВ» показал лучшие моменты Мастер-шоу и все игры Матча Звезд в воскресенье, вскоре после завершения мероприятия в Челябинске», – сообщили в пресс-службе лиги.

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