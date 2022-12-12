Кожевников об отсутствии трансляции Фонбет Матча Звезд КХЛ по ТВ: «На «Матч ТВ» вижу все, включая политику, кроме нашего вида спорта. Плохая ситуация»

высказался о непоказе Фонбет Матча звезд КХЛ по телевизору.

– Болельщики из родной Пензы спрашивали у меня в субботу, где можно увидеть телетрансляцию звездного праздника в КХЛ. Мне нечего было ответить. И сам был огорчен – ни «Матч ТВ», ни каналы КХЛ ничего не показали. Нас, российских болельщиков, послали в интернет!

Это плохая ситуация. У хоккея что-то упорно не складывается с ТВ. Вроде и там, и там даже спонсоры в общем-то общие, крупные госструктуры, а на выходе на ТВ – сплошной футбол, который телевизионщики – надо отдать им должное – хорошо раскручивают. Хотя спортивная цена этого вида спорта намного ниже, чем хоккея.

Причины такого хоккейного телезавала мне не понятны. Чемпионат мира по футболу – вечером, так отдайте хоккею день, но на «Матч ТВ» вижу все, включая политику, кроме нашего вида спорта. О «КХЛ ТВ» даже не говорю, это нужно было умудриться полноценно не показать праздник, который в КХЛ ждали почти три года!

– Что посоветуете?

– Напрасно все эти дни руководители клубов сотрясали воздух и обсуждали лимит на легионеров. В нынешней ситуации это в общем-то второстепенный вопрос, прерогатива государства, которое и содержит наш вид спорта. Кстати, я являюсь сторонником легионеров, но обратите внимание, что на Матч звезд в Челябинск многие не доехали. Вот вам и их отношение к лиге и стране.

А вот отсутствие хоккея на ТВ руководителям клубов и лиги имело бы смысл обсудить – и как минимум вызвать ответственных на ковер, потребовав телепоказа. Сегодня, когда от СМИ зависит половина успеха, КХЛ где-то на обочине. Вот с чем надо бороться! – сказал двукратный олимпийский чемпион.