Шипачев о кризисе «Ак Барса»: «Мы все играли не очень хорошо. Рад, что потихоньку начинаем набирать очки»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Олег Знарок КХЛ Вадим Шипачев ТАСС Хоккей

Вадим Шипачев поделился мнением о проблемах «Ак Барса» в этом сезоне.

В октябре казанская команда проиграла шесть матчей в Фонбет чемпионате КХЛ подряд, установив антирекорд клуба.

«Так ситуация складывалась: и моменты были хорошие, и передачи хорошие отдавал, и сам имел возможность забить, но не получалось, ребята с моих передач не забивали.

Мы все играли не очень хорошо этот период, я рад, что мы потихоньку начинаем набирать очки, всей командой движемся вместе», – сказал нападающий «Ак Барса».

В начале декабря Олег Знарок покинул пост главного тренера команды, а в конце месяца Зинэтула Билялетдинов возглавил «Ак Барс». После этого клуб выиграл 6 из 8 матчей.

«Оба хорошие тренеры, выигравшие все. У каждого есть свои нюансы, я не стал бы их так сравнивать», – добавил 35-летний хоккеист.

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2 комментария

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Виталий Желтоусов
Главное на пике формы подойти к играм в плей офф
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ЧакЧак
цена - качество - ты худший !!! скорости нет , характера нет , на чистых шайбах в большинстве только что то может...на сл год думаю его если только Авто подберет....а так не нужен никому будет !
+3
0
+3
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