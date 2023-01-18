Шипачев о кризисе «Ак Барса»: «Мы все играли не очень хорошо. Рад, что потихоньку начинаем набирать очки»

поделился мнением о проблемах «Ак Барса» в этом сезоне.

В октябре казанская команда проиграла шесть матчей в Фонбет чемпионате подряд, установив антирекорд клуба.

«Так ситуация складывалась: и моменты были хорошие, и передачи хорошие отдавал, и сам имел возможность забить, но не получалось, ребята с моих передач не забивали.

Мы все играли не очень хорошо этот период, я рад, что мы потихоньку начинаем набирать очки, всей командой движемся вместе», – сказал нападающий «Ак Барса».

В начале декабря покинул пост главного тренера команды, а в конце месяца возглавил « ». После этого клуб выиграл 6 из 8 матчей.

«Оба хорошие тренеры, выигравшие все. У каждого есть свои нюансы, я не стал бы их так сравнивать», – добавил 35-летний хоккеист.