Шипачев о кризисе «Ак Барса»: «Мы все играли не очень хорошо. Рад, что потихоньку начинаем набирать очки»
Вадим Шипачев поделился мнением о проблемах «Ак Барса» в этом сезоне.
В октябре казанская команда проиграла шесть матчей в Фонбет чемпионате КХЛ подряд, установив антирекорд клуба.
«Так ситуация складывалась: и моменты были хорошие, и передачи хорошие отдавал, и сам имел возможность забить, но не получалось, ребята с моих передач не забивали.
Мы все играли не очень хорошо этот период, я рад, что мы потихоньку начинаем набирать очки, всей командой движемся вместе», – сказал нападающий «Ак Барса».
В начале декабря Олег Знарок покинул пост главного тренера команды, а в конце месяца Зинэтула Билялетдинов возглавил «Ак Барс». После этого клуб выиграл 6 из 8 матчей.
«Оба хорошие тренеры, выигравшие все. У каждого есть свои нюансы, я не стал бы их так сравнивать», – добавил 35-летний хоккеист.
2 комментария