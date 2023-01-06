Зинэтула Билялетдинов: «Доволен игрой Шипачева, но он может лучше»

прокомментировал победу в матче против « » (2:0).

– Играли сегодня неплохо, с настроением, многое сделали правильно и в атаке, и в обороне. Молодцы, что выстояли «3 на 5», тоже был очень важный момент.

– набрал 15-е очко в 12 последних играх, насколько вы довольны его игрой? Каков его вклад в общекомандный вклад?

– Большой вклад. Игрой доволен, но он может играть лучше.

– провел первый «сухой» матч в сезоне, насколько это важно для команды и него?

– Это важно. Вратарь для команды сыграл на ноль, это хороший показатель, – сказал главный тренер « ».