Токранов о 850 очках Шипачева в КХЛ: «Впечатляет. Не Овечкин, конечно, но это большое достижение»

подвел итоги матча с «Северсталью» (2:1 ОТ).

– Какие впечатления? Насколько было непросто?

– В принципе, сложности были только в третьем периоде. Они больше контролировали шайбу, соответственно, больше создали моментов. Ну а так, я бы не сказал, что у них было какое-то большее преимущество.

– Как оцените свой первый матч после возвращения? Последний раз играли 10 ноября.

– Это не я должен оценивать, а тренер.

– А физика? Успели вкатиться?

– Да ничего, нормально. Сейчас пойду дорабатывать.

– Насколько впечатляют цифры ? Голевой пас против родной команды и уже 850 очков в КХЛ.

– Конечно, впечатляет. Не Овечкин, конечно, но это большое достижение.

– Как вам дубль после возвращения?

– Здорово, что Слава забил два гола, помог выиграть.

– 27 блоков у «Ак Барса», насколько это помогло?

– Конечно, это помогло. Чем реже шайба будет доходить до наших ворот, тем будет меньше шансов, что она залетит в створ.

– Возвращение Билялетдинова вас лично как-то подстегивает?

– Конечно, соскучился по нему. Не в обиду Олегу Валерьевичу [Знарку], – сказал защитник « ».