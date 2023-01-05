Токранов о 850 очках Шипачева в КХЛ: «Впечатляет. Не Овечкин, конечно, но это большое достижение»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Вячеслав Войнов Александр Овечкин КХЛ Василий Токранов Вадим Шипачев Хоккей

Василий Токранов подвел итоги матча с «Северсталью» (2:1 ОТ).

– Какие впечатления? Насколько было непросто?

– В принципе, сложности были только в третьем периоде. Они больше контролировали шайбу, соответственно, больше создали моментов. Ну а так, я бы не сказал, что у них было какое-то большее преимущество.

– Как оцените свой первый матч после возвращения? Последний раз играли 10 ноября.

– Это не я должен оценивать, а тренер.

– А физика? Успели вкатиться?

– Да ничего, нормально. Сейчас пойду дорабатывать.

– Насколько впечатляют цифры Вадима Шипачева? Голевой пас против родной команды и уже 850 очков в КХЛ.

– Конечно, впечатляет. Не Овечкин, конечно, но это большое достижение.

– Как вам дубль Войнова после возвращения?

– Здорово, что Слава забил два гола, помог выиграть.

– 27 блоков у «Ак Барса», насколько это помогло?

– Конечно, это помогло. Чем реже шайба будет доходить до наших ворот, тем будет меньше шансов, что она залетит в створ.

– Возвращение Билялетдинова вас лично как-то подстегивает?

– Конечно, соскучился по нему. Не в обиду Олегу Валерьевичу [Знарку], – сказал защитник «Ак Барса».

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1 комментарий

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Coup Fx
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«Не Овечкин конечно» повернулся же язык... сравнить .опу с пальцем 🌚
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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