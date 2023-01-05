Токранов о 850 очках Шипачева в КХЛ: «Впечатляет. Не Овечкин, конечно, но это большое достижение»
Василий Токранов подвел итоги матча с «Северсталью» (2:1 ОТ).
– Какие впечатления? Насколько было непросто?
– В принципе, сложности были только в третьем периоде. Они больше контролировали шайбу, соответственно, больше создали моментов. Ну а так, я бы не сказал, что у них было какое-то большее преимущество.
– Как оцените свой первый матч после возвращения? Последний раз играли 10 ноября.
– Это не я должен оценивать, а тренер.
– А физика? Успели вкатиться?
– Да ничего, нормально. Сейчас пойду дорабатывать.
– Насколько впечатляют цифры Вадима Шипачева? Голевой пас против родной команды и уже 850 очков в КХЛ.
– Конечно, впечатляет. Не Овечкин, конечно, но это большое достижение.
– Как вам дубль Войнова после возвращения?
– Здорово, что Слава забил два гола, помог выиграть.
– 27 блоков у «Ак Барса», насколько это помогло?
– Конечно, это помогло. Чем реже шайба будет доходить до наших ворот, тем будет меньше шансов, что она залетит в створ.
– Возвращение Билялетдинова вас лично как-то подстегивает?
– Конечно, соскучился по нему. Не в обиду Олегу Валерьевичу [Знарку], – сказал защитник «Ак Барса».
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