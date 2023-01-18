Гришин о 4:7 от «Автомобилиста»: «Кое-какие моменты «Спартаку» не удались. Где-то я недоработал, может быть»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (4:7).

«Противник очень серьезный, очень сильный. Мы настраивались на них, сделали определенную установку, но где-то я недоработал, может быть, кое-какие моменты нам не удались.

Руки ребята не опустили, попытались в третьем периоде сделать камбэк. К сожалению, шестой гол — непонятный, такие не должны были залетать, все наши усилия сошли на нет.

Не угадал с вратарем? Рыбар у нас первый вратарь, когда-то ему надо после болезни стартовать, мы считали, что он к игре готов. К сожалению, так получилось, через это надо пройти, в следующих играх он будет лучше.

Оборона — слабое звено? Каждый тренер вам скажет, что мы работаем на тренировках, работаем с видео, работаем с этим. Надеюсь, что эта работа принесет плоды. Для того чтобы побеждать, надо забивать голы», – сказал Игорь Гришин.