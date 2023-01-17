У «Спартака» 11 поражений в 14 последних матчах после 4:7 от «Автомобилиста»

«Спартак» проиграл 11 из 14 последних матчей в сезоне .

Команда тренера Игоря Гришина уступила « » (4:7) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

На этом отрезке красно-белые одержали три победы – над минским «Динамо» (6:5 Б), «Локомотивом» (5:3) и «Куньлунем» (3:2).

На данный момент « » занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 53 очка после 53 игр.

Следующий матч московской команды запланирован на 22 января против «Сочи».