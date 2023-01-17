У «Спартака» 11 поражений в 14 последних матчах после 4:7 от «Автомобилиста»

Теги Спартак Автомобилист КХЛ Игорь Гришин Хоккей

«Спартак» проиграл 11 из 14 последних матчей в сезоне КХЛ.

Команда тренера Игоря Гришина уступила «Автомобилиста» (4:7) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

На этом отрезке красно-белые одержали три победы – над минским «Динамо» (6:5 Б), «Локомотивом» (5:3) и «Куньлунем» (3:2).

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 53 очка после 53 игр.

Следующий матч московской команды запланирован на 22 января против «Сочи».

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3 комментария

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Сергей Крижанов
Ответ Виталий Желтоусов
Авто супер!!! Игра была 🔥 Спартаку тоже респект
Спартак катится в е ниже
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HockeyMan
Квартального на них не хватает 😂
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
Авто супер!!! Игра была 🔥 Спартаку тоже респект
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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