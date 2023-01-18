Заварухин о 7:4 со «Спартаком»: «Валидольная игра для тренеров, много голов»

Главный тренер « » подвел итоги матча со « » (7:4).

«Игра понравилась болельщикам, много забитых голов, валидольная игра для тренеров. Здорово, что довели матч до победы, контролировали ход встречи два периода, в третьем – невынужденные ошибки, немножко такой адреналин. Ребята пошли в атаку, пропустили эти голы, победа есть победа, идем дальше.

Жизнь налаживается? Были проигрыши, но были набранные очки за счет поражений в буллитах, в овертаймах, а победы дают силы ребятам.

Четыре пропущенных шайбы – многовато, но это хоккей, «Спартак» создавал хорошие моменты», – сказал .