Заварухин о 7:4 со «Спартаком»: «Валидольная игра для тренеров, много голов»
Главный тренер «Автомобилиста» подвел итоги матча со «Спартаком» (7:4).
«Игра понравилась болельщикам, много забитых голов, валидольная игра для тренеров. Здорово, что довели матч до победы, контролировали ход встречи два периода, в третьем – невынужденные ошибки, немножко такой адреналин. Ребята пошли в атаку, пропустили эти голы, победа есть победа, идем дальше.
Жизнь налаживается? Были проигрыши, но были набранные очки за счет поражений в буллитах, в овертаймах, а победы дают силы ребятам.
Четыре пропущенных шайбы – многовато, но это хоккей, «Спартак» создавал хорошие моменты», – сказал Николай Заварухин.
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