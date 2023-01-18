Заварухин о 7:4 со «Спартаком»: «Валидольная игра для тренеров, много голов»

Теги Спартак Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Главный тренер «Автомобилиста» подвел итоги матча со «Спартаком» (7:4).

«Игра понравилась болельщикам, много забитых голов, валидольная игра для тренеров. Здорово, что довели матч до победы, контролировали ход встречи два периода, в третьем – невынужденные ошибки, немножко такой адреналин. Ребята пошли в атаку, пропустили эти голы, победа есть победа, идем дальше.

Жизнь налаживается? Были проигрыши, но были набранные очки за счет поражений в буллитах, в овертаймах, а победы дают силы ребятам.

Четыре пропущенных шайбы – многовато, но это хоккей, «Спартак» создавал хорошие моменты», – сказал Николай Заварухин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий