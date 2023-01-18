Вудкрофт о шайбе Пакетта «Северстали»: «Надеюсь, у него начнется голевая серия»

Главный тренер минского « » подвел итоги матча с «Северсталью» (2:0).

«Игра получилась примерно такой, какой я и ожидал. Было много эмоций, много силовой борьбы. В принципе, все решили маленькие ошибки. В целом наша команда сыграла хорошо, с характером и дисциплинированно. Создали много хороших моментов в атаке, была хорошая игра и в обороне,

Шостак тоже сыграл здорово. Хочу поблагодарить команду за самоотдачу и Шостака за отличную игру. Немножко отдохнем и будем готовиться к следующей сложной игре с «Северсталью», только уже в гостях.

Рады, что у Пакетта наконец-то зашла шайба. Каждую игру он оставляет на льду сердце и душу, проделывает огромную работу. В последних матчах он никак не мог забить, хотя шансов было много. Надеюсь, сегодняшний гол снимет груз с его плеч и у него начнется голевая серия», – сказал .

В 42 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ Пакетт набрал 19 (10+9) очков.