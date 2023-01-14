Платежка минского «Динамо» – 323 млн рублей. Больше всех зарабатывает Спунер – 35 млн («СЭ»)

Стали известны расходы минского «Динамо» на зарплату игроков.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в сумме хоккеисты клуба получают 323 млн рублей.

Самым высокооплачиваемым игроком команды является нападающий Райан Спунер с зарплатой 35 млн рублей в год.

Отмечается, что под потолком зарплат минчан учитывается около 10 млн рублей из контракта Никиты Зоркина, которого « » арендовало у СКА 27 декабря, а также около 10 млн от соглашения , контракт с которым был расторгнут 19 декабря.

В списке приведены базовые зарплаты игроков без учета бонусов.

Вратари: Константин Шостак (8 млн);

Защитники: Марк Барберио (30 млн), Джон Гилмор (30 млн), Джозеф Душак (27 млн), Никита Зоркин (23 млн), Шон Лалонде (16 млн), Илья Шинкевич (11 млн), Сергей Сапего (10 млн), (8 млн), Дмитрий Дерябин (3 млн), Илья Сушко (3 млн);

Нападающие: Райан Спунер (35 млн), Седрик Пакетт (27 млн), Ник Меркли (22 млн), (20 млн), Роман Горбунов (14 млн), Павел Варфоломеев (9 млн), Денис Мосалев (6 млн), Дмитрий Соколов (6 млн), Сергей Шумаков (5 млн), Игорь Мартынов (4 млн), Никита Пышкайло (3 млн), Михаил Шалагин (3 млн).

Контракты вратаря Алексея Колосова и форвардов Владимира Алистрова, Вадима Мороза и Виталия Пинчука под потолком не учитывается.