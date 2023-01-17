«Клоунада, цирк. Были бы Душак и Козун нормальными, играли бы в НХЛ, нет уважения к таким». Разин о стычке после игры с минским «Динамо»

Теги Северсталь драки видео НХЛ Динамо Минск КХЛ Андрей Разин Брэндoн Козун Игорь Гераськин Джозеф Душак Хоккей

Андрей Разин назвал клоунадой потасовку после финальной сирены в игре с минским «Динамо».

Главный тренер «Северстали» прокомментировал поражение команды со счетом 0:2.

– Все понимали значимость этой игры. Игра была нервная. Где-то мы играли получше. К сожалению, тот гол, который мы пропустили, оказался решающим. Жалко, что не забили. Хотя были моменты.

В прошлую игру здесь, в Минске, минские воспитанники нас вытащили, в этой игре – череповецкий воспитанник отомстил. Это спорт. Побеждает сильнейший. Жизнь на этом не заканчивается. Будем бороться.

– С чем связана драка после окончания матча?

– Это вопрос к ребятам из «Динамо». Что они показывали? Краги снимали. Я бы по-русски назвал это клоунадой. Если драться – дерись. А так... Держите меня семеро – смешно.

– Эта драка поспособствует тому, что «Северсталь» будет играть более нарывисто дома?

– У нас нет таких противных хоккеистов, как Душак, Козун. Они, наверное, где-то нужны. Может быть, были бы средства мы бы и взяли таких, которым нужно обязательно подраться, под кожу залезть.

У нас ребята хотят играть в хоккей, вот эта возня – не хоккей. Хочешь драться – дерись. Все ребята уже уехали, человек что-то машет, снимает краги. Это цирк. За это надо наказывать.

Понимаю, этот человек бы прыгал на Яшкина, на Фальковского. Пусть прыгает.

Что прыгать на Гераськина? Просто уважения не вызывают такие хоккеисты. Ну понятно. Они бы в НХЛ играли, если были бы нормальными, – сказал Разин. 

4 комментария

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badr
Ну все, жди от Козуна и Душака приветы в следующей игре.
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HockeyMan
Что то я не заметил какой то агрессии от Козуна. И для справки, в отличии от любого игрока Северстали, он неоднократно играл за сборную и в том числе на олимпийских играх. Так же успел поиграть в нхл. Да и в ухо у него очков больше, чем у любого игрока Череповца.
В этом матче я нейтральный болельщик. Скажу больше, зачастую симпатизирую Череповцу и лично Разину. Но в этом сезоне он больше болтает, чем работает.
+2
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+2
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yalyon
То есть он только что сказал, что в КХЛ играют ненормальные хоккеисты?
+3
0
+3
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Рубикон
Болтает много, играть надо
+5
0
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