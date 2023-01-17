«Клоунада, цирк. Были бы Душак и Козун нормальными, играли бы в НХЛ, нет уважения к таким». Разин о стычке после игры с минским «Динамо»

назвал клоунадой потасовку после финальной сирены в игре с минским «Динамо».

Главный тренер «Северстали» прокомментировал поражение команды со счетом 0:2.

– Все понимали значимость этой игры. Игра была нервная. Где-то мы играли получше. К сожалению, тот гол, который мы пропустили, оказался решающим. Жалко, что не забили. Хотя были моменты.

В прошлую игру здесь, в Минске, минские воспитанники нас вытащили, в этой игре – череповецкий воспитанник отомстил. Это спорт. Побеждает сильнейший. Жизнь на этом не заканчивается. Будем бороться.

– С чем связана драка после окончания матча?

– Это вопрос к ребятам из «Динамо». Что они показывали? Краги снимали. Я бы по-русски назвал это клоунадой. Если драться – дерись. А так... Держите меня семеро – смешно.

– Эта драка поспособствует тому, что будет играть более нарывисто дома?

– У нас нет таких противных хоккеистов, как Душак, . Они, наверное, где-то нужны. Может быть, были бы средства мы бы и взяли таких, которым нужно обязательно подраться, под кожу залезть.

У нас ребята хотят играть в хоккей, вот эта возня – не хоккей. Хочешь драться – дерись. Все ребята уже уехали, человек что-то машет, снимает краги. Это цирк. За это надо наказывать.

Понимаю, этот человек бы прыгал на Яшкина, на Фальковского. Пусть прыгает.

Что прыгать на ? Просто уважения не вызывают такие хоккеисты. Ну понятно. Они бы в играли, если были бы нормальными, – сказал Разин.