Чернышов о критике Шмурнова в адрес Овечкина: «Псевдожурналист оскорбляет Великого российского спортсмена. Давить таких гадов надо»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Андрей Чернышов Александр Шмурнов соцсети Хоккей

Андрей Чернышов отреагировал на критику Александра Шмурнова в адрес Александра Овечкина.

«Однажды для себя решил не комментировать критику других людей. Не в свой адрес, а вообще. Но прочитал тут недавно, как псевдожурналист, сбежавший из страны, по-моему пропивший мозги, критикует, даже оскорбляет Великого российского спортсмена, хоккеиста Александра Овечкина. Пройти мимо этого не могу.

Меня всегда поражало, как люди, не добившиеся ничего в спорте, а некоторые и в жизни, начинают критиковать тех, кто сделал большие дела. Поддерживает имидж страны, находясь в сложной ситуации.

Но я понимаю, для чего это делается. Сидит человек где-то на краю земли (Уругвай), никому не интересен, рассказывает, что книгу собрался писать. Так напиши сначала, сделай что-то, а потом говори. И вот если он скажет хорошие слова про Овечкина, то никто и внимания не обратит. А так он критикует, оскорбляет и сразу же привлекает к себе внимание (наверное, и канал какой-то завел – лайки, подписчики нужны).

Я таких людей не понимаю и не принимаю. Но такие люди могут только через прессу говорить, а если окажутся лицом к лицу с теми, кого критикуют, начнут лебезить, говорить, «что неправильно поняли, он вообще-то не то хотел сказать». Как говорится: «Давить таких гадов надо».

Забыл сказать, фамилия этого «клоуна» – шмурнов (специально пишу с маленькой буквы)», – написал бывший главный тренер ФК «Спартак», ныне возглавляющий «Раднички» из Белграда

«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года

Материалы по теме

62 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
prus_3
Слабоумие и отвага! Глупо комментировать Чернова. Скажу только раздражает не сам Овечкин, а безумное рекордобесие, связанное с ним. Обойдет, не обойдет Гретцки... Там еще под сотню голов забивать, сам Ови уже старичок, но вот пару сезонов будем оргазмировать всей страной. К тому же многим плевать на нхл и пофиг на то, что там за океаном творится!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Деметрио
Ответ justbored
Есть масса литературы по психологии толпы, в социальных медиа в том числе. Там совершенно примитивные психические механизмы и процессы задействованы.
Ну в любом случае, это нелогично и странно, не последовательно. Я по себе сужу) Если мне Шмурнов и его высказывания глубоко несимпатичны, то мне в голову не придет плюсовать комент в духе "Не защищаю Шмурнова, но..." или "как горит пукан у Чернышова". Независимо от того, как я отношусь к Чернышову, ведь в данном конкретном случае я с ним согласен. А тут получается - в новостях про высказывания шмурнова десятки коментов с сотнями плюсов, редкие в его поддержку - наглухо заминусованы. Здесь же топовый комент "Не защищаю Шмурнова, но". А вообще это говорит, что людьми в современных условиях информационного общества реально довольно легко управлять.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дым под водой
Чернышова за дискву Титова, тоже не мешало бы как таракана раздавить. Тоже мне тренерок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Раевский
Полностью прочитал пост Шмурнова и не нашёл ни одного оскорбления Овечкина, а вот у Чернышова они есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Спонсор из Скандинавии
Ответ Деметрио
Всегда забавляла эта тенденция комментирования на спортсе) Высказывается какая-то одиозная личность, типа шмурнова, и на нее обрушиваются сотни гневных заплюсованных коментов - закономерно и справедливо. Но если кто-то из публичных людей также покритикует эту одиозную личность, то в коментах условный шмурнов часто становится уже не таким и плохим, а толпа комментаторов чехвостит уже критикующего. Не знаю, есть ли определение, характеризующее такое явление.
Мне кажется, что в этом случаи чуть по другому. На Шмурнова накинулась, потому что он неоднократно и в не особо доказательной форме утверждает, что Овечкин "не о чем". А на этого господина также накидывают, потому что он высказался довольно грубо. Если бы он сказал, что мнение Шмурнова странное и не обоснование, то его поддержали бы. А то "давить", "пропил мозги", с маленькой буквы и тд. Не чем не лучше Шмурнова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Мешков
Ответ Los Catrachos
А почему самые популярные комментарии хейтят этого деятеля, который со Спартаком в своё время в нижней части таблицы плёлся? Когда мнение Шмурнова здесь публиковали, комментарии в его защиту собирали рейтинг ниже -100, соответственно, здесь должна быть наиболее популярной поддержка высера этого хмыря, однако это не так. Как на спортсе рейтинги комментов формируются, не пойму.
ни фига у вас заботы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юра Езепчик
Кто он такой этот шмурнов, прилюдно опустить, Саня великий хоккеист больше таких не будет в ближайшее время
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RUSfan SpartakOV
Шмурнов ещё то...💩
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
не базарь на Тарасенко
Ответ Конь Пальто
Шмурнов красава. А что касается овечкиная, то его запомнят не как великого хоккеиста, а как создателя путинтим. Лучше уж ничем не запомнится чем таким зашкваром.
Его не как великого а как топ три-пять величайшего в истории запомнят, причем канадцы в первую очередь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Станислав Иващенко
Риторика в обществе совершенно чудовищная.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Veld
Ответ Alex1104
Да я умоляю. "Пузырек от духов" нашли где и когда? Это как возможно???
погугли "пузырек духи новичок" - это не трудно
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
не базарь на Тарасенко
Ответ Владимир Владимир
О, понеслась. Ну не нравится Шмурнову Овечкин, и что? Мне он тоже не нравится, потому что он путинский холуй и лицемер, зажигающий в Америке, и плевать я хотел на его спортивные достижения - это личное право каждого. Шмурнов высказал свое мнение, а у этого бомбит, потому что кому-то не нравится российский спортсмен, и он там давить его собрался. Вот это разрыв задницы, конечно.
Путинский холуй он по какой причине? В чем лицемерие? Он как раз искренне поддерживает, при этом не получая за это материальных ништяков. У него если ты не в курсе структуры кепки вашиков и так все в порядке с лавэ.
И твое или мое отношение к Путину здесь вообще не при чем
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
Ответ Veld
если найдут пузырёк от духов с новичком внутри или следы на трусах - то скажут. а если нет - то нет. вроде всегда так было
Да я умоляю. "Пузырек от духов" нашли где и когда? Это как возможно???
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kupezz
Ответ slow focus
а овьечкин псевдопатриот. вообще-то, журналист как раз шмурнов нормальный, всегда с интересом смотрел его документалки о футболе, тот же цикл о чм. комментирование конечно же не его. но и на свою точку зрения он право имеет, как и любой человек
В его случае это уже не точка зрения, а способ заработка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ksn 1979
Ответ Рашпель793
Зачем шмурняка давить? Это уже природа давно сделала. Таких и трогать не надо.
А каких надо?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ksn 1979
Ответ Игорь Васильев
Во всем мире его запомнят именно как великого спортсмена
Ой, не факт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Catrachos
Ответ Конь Пальто
Шмурнов красава. А что касается овечкиная, то его запомнят не как великого хоккеиста, а как создателя путинтим. Лучше уж ничем не запомнится чем таким зашкваром.
Непопулярная точка зрения, увы. Но от этого она не перестаёт быть верной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Baresi
Металлист Балалайкин, не знаю никакого Павлу Яцыну, какие ещё песни он написал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Catrachos
А почему самые популярные комментарии хейтят этого деятеля, который со Спартаком в своё время в нижней части таблицы плёлся? Когда мнение Шмурнова здесь публиковали, комментарии в его защиту собирали рейтинг ниже -100, соответственно, здесь должна быть наиболее популярной поддержка высера этого хмыря, однако это не так. Как на спортсе рейтинги комментов формируются, не пойму.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Федя Букин
Ответ Деметрио
Всегда забавляла эта тенденция комментирования на спортсе) Высказывается какая-то одиозная личность, типа шмурнова, и на нее обрушиваются сотни гневных заплюсованных коментов - закономерно и справедливо. Но если кто-то из публичных людей также покритикует эту одиозную личность, то в коментах условный шмурнов часто становится уже не таким и плохим, а толпа комментаторов чехвостит уже критикующего. Не знаю, есть ли определение, характеризующее такое явление.
Флюгерная аналитика 😹
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GreatMcDavid97
Ответ GullitRuud
шмурнов п.даль получил по заслугам и нужно всё называть своими именами как раз в публичном поле чтоб совсем не распоясались
И чтр там он по заслугам получил?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Конь Пальто
Ответ Игорь Васильев
Во всем мире его запомнят именно как великого спортсмена
Нет, запомнят как создателя организации, потдерживающей войну в 21 веке. Это просто дно и перекрывает все заслуги этого спордсмэна
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
goshforever
"Великий" бромантанщик-тренер против "великого" комментатора. Игра была равна.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
Ответ Деметрио
Всегда забавляла эта тенденция комментирования на спортсе) Высказывается какая-то одиозная личность, типа шмурнова, и на нее обрушиваются сотни гневных заплюсованных коментов - закономерно и справедливо. Но если кто-то из публичных людей также покритикует эту одиозную личность, то в коментах условный шмурнов часто становится уже не таким и плохим, а толпа комментаторов чехвостит уже критикующего. Не знаю, есть ли определение, характеризующее такое явление.
Есть масса литературы по психологии толпы, в социальных медиа в том числе. Там совершенно примитивные психические механизмы и процессы задействованы.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Ларичев
Никому не интересен, но сам Чернышов, знает, что Шмурнов собрался писать книгу, сидя в Уругвае.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий