СКА в форме «Ленинград» с нашивкой в честь 80-летия прорыва блокады сегодня сыграет с ЦСКА

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СКА будет играть в форме с нашивкой в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

Команда сыграет в комплекте с надписью «Ленинград» и нашивкой в матче против ЦСКА, который состоится сегодня, 17 января.

«В 2023 году отмечается 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. 18 января 1943 года в ходе операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились в районе Шлиссельбурга и прорвали окружение Ленинграда. Год спустя – 27 января 1944-го – наш город был полностью освобожден от фашистской блокады.

В память об этих трагических и героических днях хоккеисты СКА каждый год в январе выходят на лед в форме «Ленинград», которая была создана специально к 70-летию освобождения города. Сегодня команда сыграет в этом комплекте в армейском дерби», – говорится на сайте клуба.

Роман Ротенберг: «Прорыв блокады Ленинграда, 80 лет! Мы помним!»

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8 комментариев

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Руслан Х
Ничего святого.🤦🏻‍♂️
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ББ
Всё отлично сделано, и клип классный и форма шикарная!
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Sergio Grullo
Хорошая идея! Форма с отсылками на историю не редкость в современном футболе. Кстати... СКА теперь должен выигрывать матч!
+2
-2
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Hell-On Earth
Ленинград Рейнджерс
+6
-1
+5
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Александр Невский
Актуально в настоящее время как и раньше был фашизм так и сейчас Россия освобождает от фашизма .
+4
-5
-1
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Алвер
Ответ Darkhan Darkhan
Комментарий удален пользователем
Да это у тебя какие то комплексы.как только мы вспоминаем Великую Победу вы как тараканы из щелей вылазите.
+7
-2
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Darkhan Darkhan
Комментарий удален
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Алвер
Ответ Mohnatiy
У Ротана будет самая большая нашивка. Он и на этом пиариться готов.
Помнить историю своей страны это не значит пиариться.я вот уверен ,что вы этой даты не помните.
+13
-7
+6
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Mohnatiy
У Ротана будет самая большая нашивка. Он и на этом пиариться готов.
+8
-8
0
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