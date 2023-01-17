СКА в форме «Ленинград» с нашивкой в честь 80-летия прорыва блокады сегодня сыграет с ЦСКА

СКА будет играть в форме с нашивкой в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

Команда сыграет в комплекте с надписью «Ленинград» и нашивкой в матче против ЦСКА, который состоится сегодня, 17 января.

«В 2023 году отмечается 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. 18 января 1943 года в ходе операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились в районе Шлиссельбурга и прорвали окружение Ленинграда. Год спустя – 27 января 1944-го – наш город был полностью освобожден от фашистской блокады.

В память об этих трагических и героических днях хоккеисты СКА каждый год в январе выходят на лед в форме «Ленинград», которая была создана специально к 70-летию освобождения города. Сегодня команда сыграет в этом комплекте в армейском дерби», – говорится на сайте клуба.

Роман Ротенберг: «Прорыв блокады Ленинграда, 80 лет! Мы помним!»