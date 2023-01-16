Александр Кожевников: «Ротенберг – хоккейный политик, столько сделал для хоккея. У нас так всегда: если у человека что-то получается, начинают ему завидовать»

Теги СКА КХЛ Александр Кожевников Роман Ротенберг Хоккей

Александр Кожевников прокомментировал выход СКА в плей-офф КХЛ.

Питерский клуб первым оформил себе право на участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

– СКА на этом отрезке демонстрировал стабильные результаты. Это самое главное. Кто-то проиграет одну-две игры, потом начинает серию выигрышей. И наоборот.

Поначалу «Автомобилист» смотрелся хорошо, «Салават» местами. Но это были всплески. Мы же говорим про стабильность. Мастерство в чем? В стабильности. Тут СКА выглядит лучше всех.

– Вы говорили, что раньше армейцы перебарщивали с советским хоккеем, надо, дескать, проще играть. Они это убрали?

– Там молодые ребята, надо понимать. Все учатся. А что советский хоккей? Мы разве много забивали? Играли красиво и забивали. Но тогда мастеров было больше.

У Романа Ротенберга молодая команда. Ребят надо учить. В СКА их учат, они прибавляют в мастерстве.

– Как же так? Говорили, Роман Ротенберг тренером стал по блату, его папа – известный бизнесмен, дядя – хоккейный функционер. А он, выходит, лучше всех тренирует?

– Кто говорил? Я такого не говорил. Ротенберга надо поддерживать, он столько сделал для хоккея, кто бы что ни говорил. Начал поднимать его, развивать, улучшать.

У нас так всегда: если у человека что-то получается, начинают ему завидовать, искать подвох. А почему он, думают? Значит, папа и дядя за него работают. Бабушек и дедушек еще не вспомнили – может, они его учат тренировать?

– Может, просто у него сильные помощники в штабе?

– Ротенберг своими руками все создал. У него в СКА четыре команды. Есть откуда брать игроков, на кого делать ставку. Правильную политику человек ведет. Он политик, в первую очередь, хоккейный.

Надо время, чтобы он освоился, прибавил на тренерском мостике, если хочет этим заниматься. Может, Роман вырастет в сильного тренера. Посмотрим, следующий сезон – решающий для него. Сейчас Ротенберг работает на ура. В плей-офф, конечно, будет другой хоккей.

– Собрать хороший тренерский штаб – тоже искусство?

– Конечно. Надо пригласить людей, чтобы все работало. Роман – хороший организатор, этого у него не отнимешь.

Он пришел в Федерацию хоккея России заместителем ее главы, и там сразу все улучшилось, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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9 комментариев

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Синяя Кровь
понятное дело что не говорил с полным ртом мамна после лизния роттенбергской задницы. вот же рабы.
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vatto
что конкретно сделал для хоккея ? можно по полочкам?....сказку про красную машинку это своим внукам оставь...на ночь страшилки рассказывай...
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Евгений Бачин
Хорошо подлизал Ротану!! Вот только спалился, что завидовал Хартли))) что и так было ясно.,
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karlsson27
Ну хоть какое-то самоуважение иметь надо!
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Кавабунга Шреддоголовый
А что же ты так Хартли поносил на чем свет стоит? А ведь он добился в разы больших успехов, чем ты и вротенберг вместе взятые. Чего он достиг в хоккее? Посмотрел 800 матчей? Какой он к чертям собачьим тренер? Или ты в очереди на подлизать, чтобы о тебе вспомнили?
С такой нулевой конкуренцией и гигантским ресурсом я бы тоже чего-нибудь добился как тренер
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Roman Schmidt
Надо выпить с Кожевниковым🤏,может тогда я пойму о чём он и поверю?🤷‍♂️
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Огюст
Что думает Кожевников о Ска и его тренерах давно все знают и без его слов !
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Roman Schmidt
И чего он достиг в хоккее?Что он такого для хоккея сделал?!Они там все в очереди стоят,чтобы шлифануть Ротену?
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Melnikov1968
У Хартли тоже нормально получалось. Ты его плющил. Чем же ты недоволен, что Ротенберга не любят? По твоим принципам все логично.
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+9
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