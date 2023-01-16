Ротенберг вручил Брагину высшую награду ФХР: «Он достоин как никто другой! Воспитал не одно поколение игроков и сделал очень много для нашего хоккея»

вручил Валерию Брагину высшую награду .

«Сегодня после матча вручили Валерию Николаевичу Брагину высшую награду ФХР – почетный знак «За верность хоккею». Он как никто другой достоин этой награды!

Валерий Николаевич воспитал не одно поколение игроков, много добился как тренер, выиграл золото МЧМ и вообще сделал очень много для нашего хоккея. Безмерно уважаю Валерия Николаевича! Мои искренние поздравления!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА в соцсети.

В январе 2022 года Ротенберг сменил Брагина на посту главного тренера . Бывший тренер молодежной сборной России перешел на должность советника.

Фото: страница Романа Ротенберга в соцсети.