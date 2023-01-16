Ротенберг вручил Брагину высшую награду ФХР: «Он достоин как никто другой! Воспитал не одно поколение игроков и сделал очень много для нашего хоккея»

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Роман Ротенберг вручил Валерию Брагину высшую награду ФХР

«Сегодня после матча вручили Валерию Николаевичу Брагину высшую награду ФХР – почетный знак «За верность хоккею». Он как никто другой достоин этой награды!

Валерий Николаевич воспитал не одно поколение игроков, много добился как тренер, выиграл золото МЧМ и вообще сделал очень много для нашего хоккея. Безмерно уважаю Валерия Николаевича! Мои искренние поздравления!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА в соцсети. 

В январе 2022 года Ротенберг сменил Брагина на посту главного тренера СКА. Бывший тренер молодежной сборной России перешел на должность советника. 

Фото: страница Романа Ротенберга в соцсети.

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2 комментария

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Серый
Благодаря нему все думают, что я тренер, - добавил Р.Р.
+3
-1
+2
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Габорик
Снял пиджак с логотипом СКА, чтобы никто не догадался, что первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА - это один и тот же человек :)
+7
-1
+6
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