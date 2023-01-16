7 команд Востока КХЛ набрали как минимум 60 очков в таблице. На Западе таких клубов 5

Семь команд Восточной конференции набрали как минимум 60 очков.

Это « » (66 баллов), «Сибирь» (66), « » (65), « » (64), « » (63), « » (62) и «Адмирал» (60).

Из семи клубов наибольшее количество игр на данный момент провели « » и «Адмирал» – по 52. Другие команды сыграли либо по 51, либо по 50 матчей.

В Западной конференции пять команд достигли отметки в 60 очков.

Это СКА (84 очка), ЦСКА (71), «Торпедо» (68), «Локомотив» (67) и московское « » (66). Шестым в таблице Запада идет «Витязь» – 56 очков после 51 игры.

СКА и « » сыграли по 52 матча, и «Торпедо» – по 50.

В нынешнем регулярном чемпионате запланировано проведение 68 матчей.

Таблица КХЛ