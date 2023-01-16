7 команд Востока КХЛ набрали как минимум 60 очков в таблице. На Западе таких клубов 5
Семь команд Восточной конференции КХЛ набрали как минимум 60 очков.
Это «Автомобилист» (66 баллов), «Сибирь» (66), «Металлург» (65), «Авангард» (64), «Салават Юлаев» (63), «Ак Барс» (62) и «Адмирал» (60).
Из семи клубов наибольшее количество игр на данный момент провели «Сибирь» и «Адмирал» – по 52. Другие команды сыграли либо по 51, либо по 50 матчей.
В Западной конференции пять команд достигли отметки в 60 очков.
Это СКА (84 очка), ЦСКА (71), «Торпедо» (68), «Локомотив» (67) и московское «Динамо» (66). Шестым в таблице Запада идет «Витязь» – 56 очков после 51 игры.
СКА и «Локомотив» сыграли по 52 матча, ЦСКА и «Торпедо» – по 50.
В нынешнем регулярном чемпионате запланировано проведение 68 матчей.
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