КХЛ. «Авангард» примет «Автомобилист», ЦСКА в гостях у «Трактора», «Металлург» сыграет с «Салаватом», «Сочи» против СКА

« » примет «Автомобилист» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Также в воскресенье « » сыграет с , « » – с « », «Сочи» будет противостоять СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ