КХЛ. «Авангард» примет «Автомобилист», ЦСКА в гостях у «Трактора», «Металлург» сыграет с «Салаватом», «Сочи» против СКА
«Авангард» примет «Автомобилист» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Также в воскресенье «Трактор» сыграет с ЦСКА, «Металлург» – с «Салаватом», «Сочи» будет противостоять СКА.
- Дата проведения
- 8 января, 10.00, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 8 января, 13.00, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 8 января, 14.00, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 8 января, 14.30, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 8 января, 14.30, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 8 января, 17.00, «Большой»
- Дата проведения
- 8 января, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 8 января, 17.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 8 января, 17.00, «Арена-2000»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Командам без травм. Удачи и победы.
Всех болельщиков с Рождеством !