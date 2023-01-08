КХЛ. «Авангард» примет «Автомобилист», ЦСКА в гостях у «Трактора», «Металлург» сыграет с «Салаватом», «Сочи» против СКА

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«Авангард» примет «Автомобилист» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Также в воскресенье «Трактор» сыграет с ЦСКА, «Металлург» – с «Салаватом», «Сочи» будет противостоять СКА. 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Адмирал – Барыс
Дата проведения
8 января, 10.00, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Торпедо
Дата проведения
8 января, 13.00, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Авангард – Автомобилист
Дата проведения
8 января, 14.00, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

 

Трактор – ЦСКА
Дата проведения
8 января, 14.30, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – Салават Юлаев
Дата проведения
8 января, 14.30, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – СКА
Дата проведения
8 января, 17.00, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Куньлунь
Дата проведения
8 января, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Витязь
Дата проведения
8 января, 17.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Спартак
Дата проведения
8 января, 17.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

10 комментариев

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Aleks01
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Только Трактор и только победа!!!💪💪💪
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Алексей Табашников
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Трактор удачи!! Можно и нужно постараться! Да, соперник тяжёлый, но ведь можем, когда хотим!!!
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Евгений Ершов
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Трактор -нужны очки. Давай родной,не подкачал!!! 🚜🚜🚜
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Breadman
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Только Авто! Только победа! 🤟
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Профи66
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Удачи и победы САЛАВАТ! Ход неплохой, продолжим в том же духе..!💚💚💚
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Zumer
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Барысу удачи!
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leon74
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Успехов Трактору.
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irek203102
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За Салават Юлаев !
Командам без травм. Удачи и победы.
Всех болельщиков с Рождеством !
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Токмаков Олег
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Салават родной жми Магнитку .нужно в верх а не в низ .
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Иван Голинько
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За Авангард!!!
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