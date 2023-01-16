Ничушкин может сыграть с «Детройтом» в понедельник. Травма голеностопа зажила, вопрос в комфорте при катании

может сыграть с « » в понедельник.

Российский нападающий не играет с 23 декабря из-за новой травмы голеностопа. Ранее он пропустил 17 матчей после операции на той же ноге.

В его активе 16 (7+9) очков в 15 играх сезона.

«Посмотрим. Возможно, он вернется. Он может прийти и сказать: «Я готов». И тогда сыграет. Он может сказать, что не готов, и взять еще 3 выходных. Я просто должен доверять игроку.

После операции его травма зажила. У него были проблемы с рубцовой тканью и самим разрезом. Вопрос в том, как голеностоп себя чувствует при катании. Ему нужно убедиться, что он может отталкиваться, ускоряться и замедляться так, как он хочет», – сказал главный тренер «Эвеланш» .