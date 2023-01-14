Ничушкин не приблизился к возвращению в состав «Колорадо». Он пропустил 8 игр после новой травмы голеностопа

Теги травмы Колорадо НХЛ Даррен Хелм Габриэль Ландескуг Валерий Ничушкин Джош Мэнсон Джаред Беднар Боуэн Байрэм Хоккей

Валерий Ничушкин не приблизился к возвращению в состав «Колорадо».

Об этом сообщил главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар.

Российский нападающий пропустил уже 8 игр после новой травмы голеностопа, полученной в декабре. Ранее он пропустил 17 матчей после операции на той же ноге. В его активе 16 (7+9) очков в 15 играх сезона. 

Беднар также сообщил, что форвард Даррен Хелм (5 матчей, 0+0) выбыл на неопределенный срок. У игрока рецидив травмы, из-за которой он пропустил первые 35 матчей сезона. 

Капитан команды Габриэль Ландескуг продолжает восстановление после операции на колене, сейчас он находится не в Денвере. 

Кроме того, пока остается неясным, когда вернутся в строй два травмированных защитника – Боуэн Байрэм и Джош Мэнсон. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
raspisanie77
Полный зад, с таким составом и мимо пролететь можно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vlad_kuz
Как жалко Валерона..., только вышел на главные роли и снова засада..., судьба..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий