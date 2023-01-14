Ничушкин не приблизился к возвращению в состав «Колорадо». Он пропустил 8 игр после новой травмы голеностопа
Валерий Ничушкин не приблизился к возвращению в состав «Колорадо».
Об этом сообщил главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар.
Российский нападающий пропустил уже 8 игр после новой травмы голеностопа, полученной в декабре. Ранее он пропустил 17 матчей после операции на той же ноге. В его активе 16 (7+9) очков в 15 играх сезона.
Беднар также сообщил, что форвард Даррен Хелм (5 матчей, 0+0) выбыл на неопределенный срок. У игрока рецидив травмы, из-за которой он пропустил первые 35 матчей сезона.
Капитан команды Габриэль Ландескуг продолжает восстановление после операции на колене, сейчас он находится не в Денвере.
Кроме того, пока остается неясным, когда вернутся в строй два травмированных защитника – Боуэн Байрэм и Джош Мэнсон.
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