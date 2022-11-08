Ничушкин выбыл на месяц из-за травмы. Форвард «Колорадо» перенес операцию на голеностопе

выбыл на месяц из-за травмы.

Главный тренер сообщил, что нападающий перенес операцию на голеностопе и сможет вернуться на лед через месяц.

Также Беднар заявил, что защитник восстановится от травмы через несколько недель, а Самуэль Жирар – со дня на день.

Ничушкин набрал 12 (7+5) очков в 7 матчах текущего сезона регулярного чемпионата при среднем игровом времени 20:27.