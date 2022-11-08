Ничушкин выбыл на месяц из-за травмы. Форвард «Колорадо» перенес операцию на голеностопе
Валерий Ничушкин выбыл на месяц из-за травмы.
Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар сообщил, что нападающий перенес операцию на голеностопе и сможет вернуться на лед через месяц.
Также Беднар заявил, что защитник Боуэн Байрэм восстановится от травмы через несколько недель, а Самуэль Жирар – со дня на день.
Ничушкин набрал 12 (7+5) очков в 7 матчах текущего сезона регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 20:27.
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