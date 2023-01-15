Вице-президент «Металлурга» о 3 матчах для Воробьева: «Не знаю, откуда это берется. Еду в Уфу, бумаги об увольнении ему не везу»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев отставки КХЛ Чемпионат.com Сергей Ласьков Хоккей

В «Металлурге» прокомментировали информацию о возможном увольнении главного тренера.

Илье Воробьеву дали три матча на исправление ситуации?

– Не знаю, откуда это берется. Я сейчас еду в Уфу, никакой бумаги об увольнении ему не везу, – сказал первый вице-президент клуба Сергей Ласьков.

«Металлург» дал Воробьеву 3 матча на исправление ситуации. Квартальнов может сменить его («СЭ»)

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7 комментариев

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Славонычч
Воробьев уже там засиделся , пора и поменять 👈🦵
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забанинныйСевер12
Бред какой-то, сезон подходит к концу, ну да произошел сбой, практически все команды через этот спад прошли в разной степени, лучше сегодня это преодолеть чем в плей-офф, команда ещё может выиграть восток, с 1по 7 место имеют реальные шансы выиграть конференцию все, такое впервые в КХЛ вообще, какие увольнения...
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Анатолий Скитаев
С надеждой привезти после Сочи 100%.
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Руслан Х
Ответил,не отвечая на вопрос.🤔
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Габорик
Естественно, какой смысл возить, все равно после Новосибирска в Магнитогорск приедут, там и ознакомится с приказом :)
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Александр Маслов
Нет дыма, без огня.
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Mi4eL
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