Вице-президент «Металлурга» о 3 матчах для Воробьева: «Не знаю, откуда это берется. Еду в Уфу, бумаги об увольнении ему не везу»

В «Металлурге» прокомментировали информацию о возможном увольнении главного тренера.

– дали три матча на исправление ситуации?

– Не знаю, откуда это берется. Я сейчас еду в Уфу, никакой бумаги об увольнении ему не везу, – сказал первый вице-президент клуба .

«Металлург» дал Воробьеву 3 матча на исправление ситуации. Квартальнов может сменить его («СЭ»)