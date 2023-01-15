Вице-президент «Металлурга» о 3 матчах для Воробьева: «Не знаю, откуда это берется. Еду в Уфу, бумаги об увольнении ему не везу»
В «Металлурге» прокомментировали информацию о возможном увольнении главного тренера.
– Илье Воробьеву дали три матча на исправление ситуации?
– Не знаю, откуда это берется. Я сейчас еду в Уфу, никакой бумаги об увольнении ему не везу, – сказал первый вице-президент клуба Сергей Ласьков.
«Металлург» дал Воробьеву 3 матча на исправление ситуации. Квартальнов может сменить его («СЭ»)
7 комментариев