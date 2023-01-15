Шевченко о «Металлурге»: «С Рябыкиным у игроков откровенная вражда. Даже холодной войной не назвать, все серьезней. Паскуале однажды наорал на него»

сообщил, что игроки « » конфликтуют с тренером .

Магнитогорцы проиграли 5 из 6 последних матчей. В субботу команда под руководством Ильи Воробьева проиграла «Сочи» (2:3), южане завершили свою серию поражений из 21 матча.

«Приехав в конце декабря в Магнитогорск, я сразу попал на неофициальную аудиенцию к Илье Воробьеву. Разговаривали минут сорок на разные темы, но в какой-то момент напомнил тренеру, что они в этом сезоне хоть и находятся в верхней части турнирной таблицы, но проиграли почти всем топам, да и вообще качество хоккея не слишком хорошее. Тренер согласился. Одна из версий, почему так происходит, - непростое расписание турнира.

«Наши ребята не такие огромные, мощные, как в других клубах. Им сложней восстанавливаться, а все это очень сказывается», – объяснял тренер.

Еще одну из версий, почему с командой что-то не так, предложили хоккеисты. Она немного отличалась от тренерской. Дескать, многие, дойдя до финала Кубка Гагарина, так и не завершили праздники, отмечая достижение. И, забыв про конкуренцию в хоккее, живут прежними заслугами. Это не пренебрежение к соперникам, а скорее излишняя уверенность в своих силах.

Есть и третья версия. ошибся с помощниками. И если у игроков с нет никаких проблем, то с Дмитрием Рябыкиным откровенная вражда. Отношения с бывшим главным «Авангарда» даже холодной войной назвать нельзя. Все серьезней.

Рассказывают, что однажды сорвался даже Эдвард Паскуале, который прямо в раздевалке наорал на Рябыкина, используя самые плохие выражения. Александра Бурмистрова в похожей ситуации отстранили от работы в «Ак Барсе», но в Магнитогорске предпочли «не заметить» срыв», – написал Шевченко в своем материале.