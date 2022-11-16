Александр Кожевников: «В «Металлурге» многовато пропускают. Нужны защитники-домоседы»

поделился мнением об игре .

«Металлург» проиграл четыре матча подряд, а затем я увидел у тренерскую работу, там был порядок. «Сибирь» была переиграна именно тренерским решением и тренерскими методом.

Там, конечно, надо работать именно в обороне, но в Магнитогорске многовато пропускают. Нужно перестроение именно на защитную линию, нужны защитники-домоседы. Это вопрос к штабу Воробьева.

Я же еще до старта сезона говорил, что это один из претендентов. Мне еще раз сказать? Там полно хороших команд: я бы никого не списывал со счетов», – сказал двукратный олимпийский чемпион.