Александр Кожевников: «В «Металлурге» многовато пропускают. Нужны защитники-домоседы»
Александр Кожевников поделился мнением об игре «Металлурга».
«Металлург» проиграл четыре матча подряд, а затем я увидел у Ильи Воробьева тренерскую работу, там был порядок. «Сибирь» была переиграна именно тренерским решением и тренерскими методом.
Там, конечно, надо работать именно в обороне, но в Магнитогорске многовато пропускают. Нужно перестроение именно на защитную линию, нужны защитники-домоседы. Это вопрос к штабу Воробьева.
Я же еще до старта сезона говорил, что это один из претендентов. Мне еще раз сказать? Там полно хороших команд: я бы никого не списывал со счетов», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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