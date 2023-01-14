Третьяк о 2-м месте на Олимпиаде-1980: «Харламов после турнира сказал: «Я больше играть не буду. Заканчиваю… Такой позор…» Я поддался этому и сказал: «Я тоже не буду»

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Владислав Третьяк рассказал, что Валерий Харламов хотел закончить карьеру в 1980 году.

– Он мог взорваться за одну секунду. Наверное, это испанская кровь. Он идет медленно‑медленно, а потом бах – и дает отрыв, и ты его не догоняешь. У него финты и владение клюшкой были особенными. Потому он и великий, что его предсказать невозможно.

Харламов был такой крепыш. Как знаете, идешь по лесу и находишь хороший гриб‑боровичок. Сам небольшого роста, но настоящий сгусток мышц. И сила есть, и характер.

– Каким Харламов был по жизни?

– У него была любимая песня «От зари до зари», а еще «Шизгара». Как сейчас помню, мы пришли на танцы в Алуште. А там объявляют: «Сегодня – день вальса». И танцуют вальс старички. Тут приходит Харламов: «Шизгару» играть умеете?» – «Умеем!»

Какой там вальс? Все начали «Шизгару» танцевать, девчонки появились, а божьих одуванчиков с площадки сдуло.

– Вы помните, как вернулся Харламов после первой автокатастрофы?

– Когда он вышел на площадку, то соперник знал, что у него была большая травма ноги – и они Харламова не трогали. Это редчайший случай. Ведь обычно добивают слабого. А вот Валерий тогда действительно был слаб. Он даже ходил и прихрамывал. А ведь вы знаете, что друзей на площадке нет. Но на льду отношение у соперников к Харламову было особенным.

Вообще Валера сразу умел расположить к себе. Чувствовалась в нем открытость. Это людям нравилось.

– Что было на Олимпиаде‑1980 в Лейк‑Плэсиде, где сборная СССР стала второй?

– Помню, мы жили в одном номере. После турнира сели поговорить, и он сказал: «Я больше играть не буду. Заканчиваю… Не хочу, такой позор…» А я поддался этому и сказал: «Я тоже не буду играть».

– Виноват ли был Виктор Тихонов в том, что не взял Харламова на Кубок Канады, и тот погиб в автокатастрофе?

– Если бы мы проиграли, то с Тихонова спросили бы, зачем он взял этих игроков. Но коль выиграли, то победителей не судят. Если говорить объективно.

– Если бы вы сейчас встретили своего друга, что бы ему сказали?

– Я бы обнял его и сказал, что он лучший. И сегодня пожелал бы ему здоровья, а он – мне. Что для меня очень важно, он действительно наш парень. Я сказал бы ему большое спасибо за то, что он всю жизнь посвятил хоккею, – сказал президент ФХР в фильме «Валерий Харламов. На высокой скорости».

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2 комментария

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Rialto
Ответ Сидни Кросби 2
Да там тренер Тихонов был виноват, взял не оптимальный состав,как сейчас Жамнов делает, хотел на одной тройки проехать.
Да ,Жамнову нужно было всех оленей из торпеды брать, тогда бы сид был доволен
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сидни Кросби 2
Да там тренер Тихонов был виноват, взял не оптимальный состав,как сейчас Жамнов делает,
хотел на одной тройки проехать.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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