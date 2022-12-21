Третьяк о благотворительности: «Недавно я вошел в попечительский совет основанного Путиным фонда «Круг добра». У меня есть свой фонд, ко мне обращаются за помощью как к депутату»
Владислав Третьяк рассказал о своей деятельности по благотворительности.
«Недавно я вошел в состав попечительского совета фонда «Круг добра», который был основан нашим президентом Владимиром Путиным в прошлом году. Фонд помогает детям с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Им требуются деньги на реабилитацию или нужны дорогостоящие лекарства, которые не всегда можно достать в России, поэтому они закупаются за границей.
Для меня это очень важно и почетно. Я знаю эту работу, у меня есть свой фонд, ко мне очень многие люди обращаются за помощью как к депутату Госдумы. А у этих детей редкие, орфанные заболевания, им нужна помощь в первую очередь, – сказал президент Федерации хоккея России.
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