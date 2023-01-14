Светлов о серии поражений «Сочи»: «Мы команда молодая, не мастеровитая. За любую ошибку нас наказывали»

прокомментировал победу в матче против « » (3:2).

«Сочи» прервал антирекордную для чемпионатов России серию поражений, составлявшую 21 матч.

«Начну того, что мой юбилей, 400 матчей в , стал для меня неожиданным. Только с утра узнал перед игрой. Огромное спасибо ребятам, они подарили мне лучший подарок – своей хорошей игрой, хорошими голами. Той победой, к которой мы все вместе шли и так долго ее ждали.

Игра была интересная, быстрая. Второй период в нашем исполнении был не очень хорош, ну и соперник оказался мастеровитым. Часто были проблемы: на нас умело накладывали пятерки, не было возможности вовремя смениться, поэтому защитники наши были подсевшие и сделали пару ошибок.

Тем не менее это хоккей и в третьем периоде игра была другая. Использовали удаление соперника, и, что стало важным моментом, не пропустили в меньшинстве, а в большинстве забили. Всех с победой, работаем дальше.

Причины такой серии поражений? У нас был момент, когда много игроков оказались травмированными. Плюс поступила большая плеяда молодых ребят, которым обязательно нужно было дать время адаптироваться, поработать и чему-то научиться. Мы даже рекорды ставили по количеству человек, которые у нас первую игру в КХЛ провели.

Многие игроки были больными или травмированными, не было стабильности во вратарской линии. Нагрузка была большая, плюс травмы и серия поражений тоже давила на психологию. Мы команда молодая, не мастеровитая, а давление большое. За любую ошибку нас наказывали.

Молодых ребят стараюсь учить быстрому, атакующему, агрессивному хоккею. Я не сторонник игры вторым номером. Да и когда большая плеяда молодых игроков в команде, лучше дать им поиграть впереди. Да, будут ошибки и они есть, но игроки хотя бы будут чему-то учиться. Потихоньку выправляем игру, видно, что ребята добавляют. Молодые ребята играют с желанием, запредельной самоотдачей, у нас живая скамейка.

Нравится, что даже после такой серии поражений мы боремся и показываем хорошую игру. Да, мастерства не хватает: шансов создали сегодня на пять-шесть голов, а забили только три.

Хочется сказать и добрые слова нашим болельщикам. Несмотря на такие результаты, они здесь, мы их слышим. Они кричат, болеют за нас. Мы перед ними в долгу после такой серии поражений. Сегодняшний матч – подарок нашим болельщикам и нашему клубу», – сказал главный тренер « ».