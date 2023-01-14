Кожевников о том, что Кучерова недооценивают в России: «Нужно больше участвовать в жизни страны, быть раскрученным. Он великий игрок, но скромный очень»

Теги Тампа-Бэй Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Никита Кучеров Хоккей

Александр Кожевников высказался о популярности Никиты Кучерова и Александра Овечкина.

– Не кажется ли вам, что в России Кучерова недооценивают? Постоянно говорят об Овечкине, Малкине, Панарине, но не о Никите.

– Когда он выйдет на первое место по забитым голам, тогда и поговорим. В хоккее ценится забитый гол, поэтому все время об Овечкине и говорят.

К тому же Кучеров участвует в жизни страны? Надо быть раскрученным. Поэтому: «Овечкин, Овечкин, Овечкин». Александр много участвует в жизни страны, поэтому о нем и говорят.

Кучеров – великий игрок, но скромный очень. Если он приезжает в Россию, то это как-то незаметно. Нужно больше участвовать в жизни страны.

– Если говорить о чисто игровых качествах, можно Кучерова ставить в один ряд с великими?

– Он великий игрок, двукратный победитель Кубка Стэнли, лидер команды. Он все доказал. Почему он недооцененный? Он очень даже оценен. Почему о нем мало говорят? Все, кто любит хоккей, знают о Кучерове.

– Есть ли у «Тампы» шансы стать династией?

– В этом году не думаю, что они будут первыми кандидатами на победу. Но одними из кандидатов будут. В прошлом году в них никто, кроме меня не верил, а они дошли до финала. Но проиграли в финале.

Этот сезон очень сильный и на победу минимум 3-4 кандидата. Никто не знает, что будет, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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15 комментариев

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Павел Зарубин
Интроверт такой же как Александр Мальцев, что не мешало ему стать лучшим бомбардиром в истории сборной СССР.
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ros80
С какого ему нужно участвовать? Акаш должен знать как ему отказали в оплате лечения после травмы и послали в пешее путешествие. Привет от Федотова
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bizonn007
Наоборот плюс в карму за скромность.
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Александр Василич
Ответ GreatMcDavid97
Скромность его бухую мы видел на чемпионском параде. Бытло
Госпыдя))) самты .....) Почему у него пропускает это слово, а у меня нет?)
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ARoman91
Скромность лучшее качество человека.
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GreatMcDavid97
Скромность его бухую мы видел на чемпионском параде. Бытло
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vdvbill.e1.ru
Отдаст передачу на победный год в матче с Канадой, сразу оценят
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Кукич
Создавать то отчего потом придется открещиваться? Это предлагает Кожевников?
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Savini
участвовать в жизни страны - это буков рекламировать, или некую известную team?
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Thunder 63
Лучше Кучерову не участвовать в жизни страны, как это делает Овечкин, а продолжать заниматься своим любимым делом - отдавать и забивать
+4
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antistar-Z
Это недоработка его менеджера. Всё же, ни как не получается у садовника стать менеджером))
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Bartez1986
Скромность - не порок, как известно. Куч такой, какой он есть. Возможно, именно сосредоточенность на игре, не распыляясь на что-то остальное, позволила ему стать тем, кем он есть
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Фёдор Кузнецов
Возможно причина в том что Кучеров не играл несколько лет в России,не был так раскручен в начале карьеры и не часто приезжает в сборную, рядовой житель просто не знает или слабо знает о нем
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Petran_grek
Обычно скромность красит человека!
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#nikon
Характер даётся от рождения. Никто не может заставить Кучерова быть активным на публике, если ему этого не хочется.
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