Кожевников о том, что Кучерова недооценивают в России: «Нужно больше участвовать в жизни страны, быть раскрученным. Он великий игрок, но скромный очень»

высказался о популярности и .

– Не кажется ли вам, что в России Кучерова недооценивают? Постоянно говорят об Овечкине, Малкине, Панарине, но не о Никите.

– Когда он выйдет на первое место по забитым голам, тогда и поговорим. В хоккее ценится забитый гол, поэтому все время об Овечкине и говорят.

К тому же Кучеров участвует в жизни страны? Надо быть раскрученным. Поэтому: «Овечкин, Овечкин, Овечкин». Александр много участвует в жизни страны, поэтому о нем и говорят.

Кучеров – великий игрок, но скромный очень. Если он приезжает в Россию, то это как-то незаметно. Нужно больше участвовать в жизни страны.

– Если говорить о чисто игровых качествах, можно Кучерова ставить в один ряд с великими?

– Он великий игрок, двукратный победитель Кубка Стэнли, лидер команды. Он все доказал. Почему он недооцененный? Он очень даже оценен. Почему о нем мало говорят? Все, кто любит хоккей, знают о Кучерове.

– Есть ли у « » шансы стать династией?

– В этом году не думаю, что они будут первыми кандидатами на победу. Но одними из кандидатов будут. В прошлом году в них никто, кроме меня не верил, а они дошли до финала. Но проиграли в финале.

Этот сезон очень сильный и на победу минимум 3-4 кандидата. Никто не знает, что будет, – сказал двукратный олимпийский чемпион.