Макдэвид сделал дубль в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке снайперов. У него 37 шайб в 44 играх
Коннор Макдэвид сделал дубль в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке снайперов.
Капитан «Эдмонтона» набрал 3 (2+1) очка в матче против «Шаркс» (7:1), проходившем в день его рождения. Форварду исполнилось 26 лет.
Макдэвид набрал 82 (37+45) очка в 44 матчах сезона. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров и вернул себе единоличное лидерство в гонке ассистентов.
Кроме того, он увеличил отрыв от преследователей в гонке снайперов. На втором месте идет Давид Пастрняк из «Бостона» с 32 шайбами в 41 игре, на третьем – Тейдж Томпсон из «Баффало» (31 в 40).
Места с четвертого по шестое делят Александр Овечкин («Вашингтон», 29 в 44), Бо Хорват («Ванкувер», 29 в 41) и Джейсон Робертсон («Даллас», 29 в 43). На седьмую строчку поднялся Джек Хьюз («Нью-Джерси», 28 в 42).
Райан Нюджент-Хопкинс 2011 (1)
Конор Макдэвид 2015 (1)
Райан Мюррей 2012 (2)
Леон Драйзатль 2014 (3)
Йессе Пулюярви 2014 (4)
Э́вандер Кейн 2009 (4)
Дарнелл Нерс 2013 (7)
Филип Броберг 2019 (8)
Эван Бушар 2018 (10)
Джек Кэмпбелл 2010 (11)
Дилан Холлоуэй 2020 (14)
Коди Сиси 2012 (15)
Кайлер Ямамото 2017 (22)
Без травм 145-150 очков должен выбить.