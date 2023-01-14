Макдэвид сделал дубль в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке снайперов. У него 37 шайб в 44 играх

Теги рейтинги Нью-Джерси Баффало Бостон Вашингтон Ванкувер Эдмонтон Даллас Александр Овечкин НХЛ Коннор Макдэвид Бо Хорват Давид Пастрняк Тейдж Томпсон Джек Хьюз Джейсон Робертсон Хоккей

Коннор Макдэвид сделал дубль в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке снайперов.

Капитан «Эдмонтона» набрал 3 (2+1) очка в матче против «Шаркс» (7:1), проходившем в день его рождения. Форварду исполнилось 26 лет. 

Макдэвид набрал 82 (37+45) очка в 44 матчах сезона. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров и вернул себе единоличное лидерство в гонке ассистентов. 

Кроме того, он увеличил отрыв от преследователей в гонке снайперов. На втором месте идет Давид Пастрняк из «Бостона» с 32 шайбами в 41 игре, на третьем – Тейдж Томпсон из «Баффало» (31 в 40).

Места с четвертого по шестое делят Александр ОвечкинВашингтон», 29 в 44), Бо Хорват («Ванкувер», 29 в 41) и Джейсон Робертсон («Даллас», 29 в 43). На седьмую строчку поднялся Джек Хьюз («Нью-Джерси», 28 в 42). 

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GreatMcDavid97
Ответ Ivan Sergeev
Кстати, информация к размышлению. В Ойлерс на данный момент играет 13 игроков задрафтованных в первом раунде. Из них 9 человек среди первых 10 игроков и 6 (шесть!!!, VI, 000110) выбранных среди первых четырех! Ни в одной команде такого нет и при этом Нефтянка с чудовищным скрипом каждый раз отбирается в плов и практически сразу (за исключение прошлого сезона) оттуда вылетает. Это в общем, команда с самым убогим менеджментом который только возможен. Вот список игроков, год драфта и место на драфте: Райан Нюджент-Хопкинс 2011 (1) Конор Макдэвид 2015 (1) Райан Мюррей 2012 (2) Леон Драйзатль 2014 (3) Йессе Пулюярви 2014 (4) Э́вандер Кейн 2009 (4) Дарнелл Нерс 2013 (7) Филип Броберг 2019 (8) Эван Бушар 2018 (10) Джек Кэмпбелл 2010 (11) Дилан Холлоуэй 2020 (14) Коди Сиси 2012 (15) Кайлер Ямамото 2017 (22)
И кому нужны эти размышления-)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GreatMcDavid97
Ответ corazón blanco
Неплохо отметил свое День рождения, разгромной победой и очередными шайбами.
Кэмпбелл оставил себя без сухаря, а Мака-без победной
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GreatMcDavid97
Ответ Ivan Sergeev
Да и Нефтяников тоже скорее всего.
Скорее Миннесоты с вашиками и тампонами там не будет, чем Нефти-)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GreatMcDavid97
Ответ Ivan Sergeev
Кстати, информация к размышлению. В Ойлерс на данный момент играет 13 игроков задрафтованных в первом раунде. Из них 9 человек среди первых 10 игроков и 6 (шесть!!!, VI, 000110) выбранных среди первых четырех! Ни в одной команде такого нет и при этом Нефтянка с чудовищным скрипом каждый раз отбирается в плов и практически сразу (за исключение прошлого сезона) оттуда вылетает. Это в общем, команда с самым убогим менеджментом который только возможен. Вот список игроков, год драфта и место на драфте: Райан Нюджент-Хопкинс 2011 (1) Конор Макдэвид 2015 (1) Райан Мюррей 2012 (2) Леон Драйзатль 2014 (3) Йессе Пулюярви 2014 (4) Э́вандер Кейн 2009 (4) Дарнелл Нерс 2013 (7) Филип Броберг 2019 (8) Эван Бушар 2018 (10) Джек Кэмпбелл 2010 (11) Дилан Холлоуэй 2020 (14) Коди Сиси 2012 (15) Кайлер Ямамото 2017 (22)
Быть в первых номерах драфта и заиграть-вещи разные. Якупов и Кучеров не дадут соврать-)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Crenk
Ответ Ivan Sergeev
Да и Нефтяников тоже скорее всего.
Но если все таки найдут себе серьезного оборонца до дедлайна - шансы имеются
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Sergeev
Кстати, информация к размышлению. В Ойлерс на данный момент играет 13 игроков задрафтованных в первом раунде. Из них 9 человек среди первых 10 игроков и 6 (шесть!!!, VI, 000110) выбранных среди первых четырех! Ни в одной команде такого нет и при этом Нефтянка с чудовищным скрипом каждый раз отбирается в плов и практически сразу (за исключение прошлого сезона) оттуда вылетает. Это в общем, команда с самым убогим менеджментом который только возможен. Вот список игроков, год драфта и место на драфте:

Райан Нюджент-Хопкинс 2011 (1)
Конор Макдэвид 2015 (1)
Райан Мюррей 2012 (2)
Леон Драйзатль 2014 (3)
Йессе Пулюярви 2014 (4)
Э́вандер Кейн 2009 (4)
Дарнелл Нерс 2013 (7)
Филип Броберг 2019 (8)
Эван Бушар 2018 (10)
Джек Кэмпбелл 2010 (11)
Дилан Холлоуэй 2020 (14)
Коди Сиси 2012 (15)
Кайлер Ямамото 2017 (22)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JuVero
Ответ Crosby174
Жаль, что в ПО не будет ни Анахайма, ни Сан-Хосе.
А а прошлом ПО были они? Или кто там дал МакДи рекорды ставить?))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Sergeev
Ответ Crosby174
Жаль, что в ПО не будет ни Анахайма, ни Сан-Хосе.
Да и Нефтяников тоже скорее всего.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Никонов
60 минимум должен выбить. Очень сильно прибавил как снайпер в этом году. Человек продолжает развивать свой талант века без преувеличения.

Без травм 145-150 очков должен выбить.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Зарубин
Тут все стабильно, новая игра, новая пачка очков. Уже не интересно читать:) Вы бы лучше писали сколько Макдэвиду осталось набрать очков, чтобы побить рекорд Гретцки по очкам за Эдмонтон и то было бы интересней читать:)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Crosby174
Жаль, что в ПО не будет ни Анахайма, ни Сан-Хосе.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АБДЭЛЬ МАТЬ ЕГО КАДЕР
65 выбьет в этом сезоне. Мастерюга©
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cube Litening C:68X
Молодец,чего уж там..😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Неплохо отметил свое День рождения, разгромной победой и очередными шайбами.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий