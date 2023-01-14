Макдэвид сделал дубль в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке снайперов. У него 37 шайб в 44 играх

Коннор Макдэвид сделал дубль в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке снайперов.

Капитан «Эдмонтона» набрал 3 (2+1) очка в матче против «Шаркс» (7:1), проходившем в день его рождения. Форварду исполнилось 26 лет.

Макдэвид набрал 82 (37+45) очка в 44 матчах сезона. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров и вернул себе единоличное лидерство в гонке ассистентов.

Кроме того, он увеличил отрыв от преследователей в гонке снайперов. На втором месте идет Давид Пастрняк из « » с 32 шайбами в 41 игре, на третьем – Тейдж Томпсон из «Баффало» (31 в 40).

Места с четвертого по шестое делят (« », 29 в 44), Бо Хорват («Ванкувер», 29 в 41) и Джейсон Робертсон (« », 29 в 43). На седьмую строчку поднялся Джек Хьюз (« », 28 в 42).