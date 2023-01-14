Станислав Минин: «Не пишу посты в духе «Финляндия, вперед» – не нужно повышенное внимание. Тем более что мне не нравится, когда спорт избыточно политизируется»

Станислав Минин рассказал, как начал болеть за сборную .

– Как у тебя началось с Финляндией?

– На каком-то турнире наши вылетели, финны в полуфинале сошлись с чехами или чехословаками. И я был за финнов. Лев на эмблеме очень нравился. До сих пор Финляндия – одна из любимых команд, никогда не пропускаю ЧМ, чтобы поболеть за нее.

– А когда Финляндия играет с Россией?

– В компании не радуюсь публично финским голам – знаю, что люди переживают. Когда Россия забивает, тоже сохраняю спокойствие.

Но люблю, когда Финляндия с Россией не встречаются – как это было на победном для финнов ЧМ-1995. Россия вдруг проиграла чехам в 1/4 финала, финны выиграли, я радуюсь, все отлично. И никто не беспокоится.

– Но в онлайне сама эта позиция вызывает хейт.

– Вызывает, да. В 2011-м после золота Финляндии на ЧМ я получил много минусов. Володя Стогниенко сказал, что это выпендреж. Но это искренние эмоции: я ждал той победы 15 лет.

– Это не вяжется с текущей российской реальностью. Очень важно, когда наши побеждают не наших, особенно на уровне сборных, и болеть за соперников – крайне непатриотично.

– Согласен, и именно хоккейная сборная так воспринимается и воспринималась. Но в 90-е годы этого не было. Мне казалось нормальным любить разные команды, игроков.

Конъюнктура поменялась, но подстраиваться каждый раз под нее не могу. Поэтому и не пишу посты в духе «Финляндия, вперед» – не нужно повышенное внимание. Тем более что мне не нравится, когда спорт избыточно политизируется, – сказал комментатор.