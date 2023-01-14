Станислав Минин: «Не пишу посты в духе «Финляндия, вперед» – не нужно повышенное внимание. Тем более что мне не нравится, когда спорт избыточно политизируется»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Финляндии по хоккею КХЛ Владимир Стогниенко Матч ТВ Станислав Минин Хоккей

Станислав Минин рассказал, как начал болеть за сборную Финляндии

– Как у тебя началось с Финляндией?

– На каком-то турнире наши вылетели, финны в полуфинале сошлись с чехами или чехословаками. И я был за финнов. Лев на эмблеме очень нравился. До сих пор Финляндия – одна из любимых команд, никогда не пропускаю ЧМ, чтобы поболеть за нее.

– А когда Финляндия играет с Россией?

– В компании не радуюсь публично финским голам – знаю, что люди переживают. Когда Россия забивает, тоже сохраняю спокойствие.

Но люблю, когда Финляндия с Россией не встречаются – как это было на победном для финнов ЧМ-1995. Россия вдруг проиграла чехам в 1/4 финала, финны выиграли, я радуюсь, все отлично. И никто не беспокоится.

– Но в онлайне сама эта позиция вызывает хейт.

– Вызывает, да. В 2011-м после золота Финляндии на ЧМ я получил много минусов. Володя Стогниенко сказал, что это выпендреж. Но это искренние эмоции: я ждал той победы 15 лет.

– Это не вяжется с текущей российской реальностью. Очень важно, когда наши побеждают не наших, особенно на уровне сборных, и болеть за соперников – крайне непатриотично.

– Согласен, и именно хоккейная сборная так воспринимается и воспринималась. Но в 90-е годы этого не было. Мне казалось нормальным любить разные команды, игроков.

Конъюнктура поменялась, но подстраиваться каждый раз под нее не могу. Поэтому и не пишу посты в духе «Финляндия, вперед» – не нужно повышенное внимание. Тем более что мне не нравится, когда спорт избыточно политизируется, – сказал комментатор.

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2 комментария

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Славься Сибирь
Это кто? Подскажите, пожалуйста.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Логично что когда ты радуешься победе команды которая обыграла страну где ты работаешь и живёшь люди будут недовольны
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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