Вайсфельд о ЧМ: «Главные фавориты для меня всегда канадцы. Особенно, если сборная России не участвует»

поделился мнением о фаворитах ЧМ-2023.

Россия была отстранена от турнира.

– Без участия сборной России чемпионами мира снова станут финны?

– Для меня главные фавориты на чемпионатах мира всегда канадцы. Особенно, если в турнире не участвует сборная России.

Мы же помним, как финны чемпионами стали в последний раз – если бы человек сам себя клюшкой по лицу не ударил, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Не скажешь же, что финны всех выносили.

Все зависит от того, кто на чемпионат мира приедет. И шведы, и швейцарцы тоже могут собрать хорошие команды, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.