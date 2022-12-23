Жамнов о том, почему финны показывают максимум в сборной, а россияне – нет: «Финны играют организованно, без лишнего, строго. Мы хотели совместить креатив и игру по заданию»

объяснил, почему россияне не показывают лучший хоккей в сборной в сравнении с финнами.

– Если посмотрим на сборную Финляндии последних лет, то тренерский штаб выжимает из игроков максимум. Каждый хоккеист становится лучшей версией себя в клубе. Почему в нашей сборной это не работает?

– Финны играют в организованный хоккей от обороны. Это дает свои плоды.

Нам не удалось взломать их оборону на Олимпиаде и многих чемпионатах мира. Финны играют дисциплинированно, без лишних действий, строго по тренерскому заданию.

Может быть, они показывают не такой яркий хоккей, но он дает результат. Мы же хотели совместить и креативный хоккей, и игру по заданию, – ответил главный тренер сборной России.