Жамнов о том, почему финны показывают максимум в сборной, а россияне – нет: «Финны играют организованно, без лишнего, строго. Мы хотели совместить креатив и игру по заданию»

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Алексей Жамнов объяснил, почему россияне не показывают лучший хоккей в сборной в сравнении с финнами.

– Если посмотрим на сборную Финляндии последних лет, то тренерский штаб выжимает из игроков максимум. Каждый хоккеист становится лучшей версией себя в клубе. Почему в нашей сборной это не работает?

– Финны играют в организованный хоккей от обороны. Это дает свои плоды.

Нам не удалось взломать их оборону на Олимпиаде и многих чемпионатах мира. Финны играют дисциплинированно, без лишних действий, строго по тренерскому заданию.

Может быть, они показывают не такой яркий хоккей, но он дает результат. Мы же хотели совместить и креативный хоккей, и игру по заданию, – ответил главный тренер сборной России.

2 комментария

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rrvin
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Жамнов: мы об......с.
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J-12
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Почему у нас и креатива нет и тренерская мысль тоже отсутствует
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