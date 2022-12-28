Борис Майоров: «Жамнову было бы неплохо поработать в клубе, чтобы получить практику. Такой опыт был бы полезен для него»
Борис Майоров считает, что Алексею Жамнову было бы полезно поработать в клубе КХЛ.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России может возглавить «Спартак» по окончании сезона.
– Жамнову было бы неплохо поработать в клубе, чтобы получить практику.
Работа в сборной и клубе КХЛ – разные вещи, но все же точек соприкосновения тут много. Взять хотя бы общий подход к тренировочному процессу, умение строить взаимоотношения с игроками в разных ситуациях. Безусловно, такой опыт был бы полезен для Жамнова.
– Может Жамнов оказаться главным тренером «Спартака»?
– Не слышал о таких планах. Жамнов же уже был в «Спартаке», в том числе работал и на лавке во время матчей. Чего не остался‑то? Вместо этого пригласил в команду Олега Знарка в 2019 году, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Жамнов занимал должность генменеджера «Спартака» с 2015 по 2021 год. Специалист возглавляет академию красно-белых.
Да и постоянный тренер сборной нынче не нужен, сборная то не участвует в международный турнирах.
А чтоб скатать пару товарищеских матчей с белорусами или молодежкой можно приглашать кого-то из свободных в моменте тренеров, хуже не будет)))