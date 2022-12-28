Борис Майоров: «Жамнову было бы неплохо поработать в клубе, чтобы получить практику. Такой опыт был бы полезен для него»

Теги Спартак Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Борис Майоров КХЛ Матч ТВ Хоккей

Борис Майоров считает, что Алексею Жамнову было бы полезно поработать в клубе КХЛ. 

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России может возглавить «Спартак» по окончании сезона. 

– Жамнову было бы неплохо поработать в клубе, чтобы получить практику.

Работа в сборной и клубе КХЛ – разные вещи, но все же точек соприкосновения тут много. Взять хотя бы общий подход к тренировочному процессу, умение строить взаимоотношения с игроками в разных ситуациях. Безусловно, такой опыт был бы полезен для Жамнова.

– Может Жамнов оказаться главным тренером «Спартака»?

– Не слышал о таких планах. Жамнов же уже был в «Спартаке», в том числе работал и на лавке во время матчей. Чего не остался‑то? Вместо этого пригласил в команду Олега Знарка в 2019 году, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Жамнов занимал должность генменеджера «Спартака» с 2015 по 2021 год. Специалист возглавляет академию красно-белых. 

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1 комментарий

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Al561
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Может он не хочет работать тренером в клубе?
Да и постоянный тренер сборной нынче не нужен, сборная то не участвует в международный турнирах.
А чтоб скатать пару товарищеских матчей с белорусами или молодежкой можно приглашать кого-то из свободных в моменте тренеров, хуже не будет)))
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