«Хоть 3 миллиарда дай «Амуру» или «Адмиралу», они будут бороться только за выход в плей‑офф. Вот хоть убей!» Гаджиев о клубах с Дальнего Востока

Камил Гаджиев считает, что задачи « » не изменятся даже при бюджете в 3 миллиарда.

– Клуб из Владивостока здорово стартовал в этом сезоне, сейчас немного сдал позиции, команду закачало. Что от нее ждать?

– «Адмирал» на данный момент близок к решению своей традиционной задачи – выходу в плей‑офф. У клуба исторически задача всегда была одна – принять участие в Кубке Гагарина. В каких‑то сезонах ее выполнить получалось, в других нет. Примерно 50 на 50 за все годы существования команды. Сейчас даже не знаю, что должно произойти, чтобы «Адмирал» в плей‑офф не попал. Он выйдет.

Наверное, о втором раунде Кубка Гагарина речь не пойдет, но сегодняшний состав и в плей‑офф побьется. По крайней мере крови у соперника попьет. Это сейчас не та команда, которая должна уступать в серии 0–4.

– На Дальнем Востоке нередко слышны лозунги: «Через пять лет мы должны взять ». Такую вот цель поставили в Хабаровске. Это нужно для того, чтобы оправдать деньги на содержание клуба, которые выделяет регион? Или шанс стать чемпионом все же есть?

– Сколько денег ни дай «Адмиралу» или « », они все равно будут бороться только за выход в плей‑офф. Вот хоть убей!

– Потому что туда не полетят хорошие игроки?

– Не знаю, с чем это связано. Наверное, сами люди изначально на это настроены. Что бы местная власть ни говорила, хоккеисты внутри решают только эту задачу – выйти в плей‑офф. А когда вышли, каждый игрок хочет подняться выше, показать хорошую статистику.

Но победить стереотип, что это команды, которые постоянно болтаются между восьмым и одиннадцатым местами, ну никак невозможно. Хоть три миллиарда дай сейчас «Адмиралу», он все равно будет бороться за выход в плей‑офф.

То, что сегодня команда за адекватные деньги идет на шестом месте, хотя закончит «регулярку» скорее на седьмом или восьмом, – это нормально, – сказал президент AMC Fight Nights и бывший заместитель гендиректора клуба из Владивостока.