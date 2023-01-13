«Хабиба на коньки поставить, может. Хоккей – сложный навык, но он бы научился. Пара лет – и будет летать». Гаджиев о будущем экс-бойца

Теги UFC MMA любительский хоккей Хабиб Нурмагомедов Камил Гаджиев Хоккей

Камил Гаджиев считает, что Хабиб может научиться играть в хоккей. 

Ранее бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о своем уходе из индустрии ММА. 

«Я вот думаю, может, Хабиба на коньки поставить. На самом деле, это немного сложный навык – я имею в виду, хоккей. Нужно долго учиться.

Я вообще снимаю шляпу перед теми, кто в возрасте за 40 впервые встает на коньки. Но Хабиб бы научился, я не сомневаюсь – пара лет, и он будет летать.

Но ему нужно сначала изменить футболу, а он этого делать не собирается», – сказал президент AMC Fight Nights. 

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10 комментариев

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Wiley Fox
А самого Хабиба спросили? Ему это зачем?

Кстати, кто слышал его речи в поддержку сво?

Я не слышал
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Фикиск Фусов
Ответ Антон Круть
Боюсь ему в партере с учетом хоккейной формы будет тяжеловато, а в стойке тафгаем данный "летчик" не потянет.
Он подключит своих братьев по джакузи, если отхватит.
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42mk@
Ответ gans.gans.73
Почему тогда в кхл нет ни одного дагестанца или чеченца?
может потому что борцовка и зал дешевле чем экипировка и лед
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Евгений Мешков
Ответ Антон Круть
Боюсь ему в партере с учетом хоккейной формы будет тяжеловато, а в стойке тафгаем данный "летчик" не потянет.
в подвороте все эти МакДэвиды да Кучеровы от Хабиба выхватят на раз)
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-3
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Евгений Мешков
Ну Хабиб для ММА, как Грецки или Хоу для хоккея. для души можно и шайбу покатать с любителями
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Alexey Alexeev
В Дубаи он будет летать. Это максимум.
+1
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Евгений Мешков
Ответ gans.gans.73
Почему тогда в кхл нет ни одного дагестанца или чеченца?
у них другие виды спорта популярны. борьба, дзюдо.
как у канадцев престижно малому играть в хоккей, там борцуха
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Антон Круть
Боюсь ему в партере с учетом хоккейной формы будет тяжеловато, а в стойке тафгаем данный "летчик" не потянет.
+1
-2
-1
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gans.gans.73
Почему тогда в кхл нет ни одного дагестанца или чеченца?
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Demon69
Хватит россии одного бомбардира,по 10 шайб кладет..
+1
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