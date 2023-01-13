«Хабиба на коньки поставить, может. Хоккей – сложный навык, но он бы научился. Пара лет – и будет летать». Гаджиев о будущем экс-бойца
Камил Гаджиев считает, что Хабиб может научиться играть в хоккей.
Ранее бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о своем уходе из индустрии ММА.
«Я вот думаю, может, Хабиба на коньки поставить. На самом деле, это немного сложный навык – я имею в виду, хоккей. Нужно долго учиться.
Я вообще снимаю шляпу перед теми, кто в возрасте за 40 впервые встает на коньки. Но Хабиб бы научился, я не сомневаюсь – пара лет, и он будет летать.
Но ему нужно сначала изменить футболу, а он этого делать не собирается», – сказал президент AMC Fight Nights.
Кстати, кто слышал его речи в поддержку сво?
Я не слышал
как у канадцев престижно малому играть в хоккей, там борцуха