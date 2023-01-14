Ларионов об общении с Харламовым: «Выиграли турнир в Италии. Сидели в номере, играли в «Монополию» и пили пиво. Не мог поверить, что это наяву»

рассказал об общении с во время турнира в Италии.

Сегодня бывшему нападающему сборной СССР и ЦСКА могло бы исполниться 75 лет.

– Харламов – это хоккеист, который опередил время. Он делал игру зрелищной. С кем‑то сравнивать его было бы некорректно.

– Вы играли в тройке с Харламовым?

– Это произошло, когда Володя Крутов получил травму, и Тихонов поставил Харламова к нам звено. И ты понимаешь, насколько с ним гармонично и легко, просто и правильно, до гениальности. И мы выигрываем тот турнир в Италии, становимся чемпионами. Валера был признан лучшим нападающим турнира. Помню, он купил тогда игру «Монополия». Мы сидели в номере втроем, играли в нее и пили пиво. Я сидел и поверить не мог, что это наяву.

По результату в тех итальянских матчах Харламов отыграл блестяще. И мне, молодому парню, который лишь два месяца назад пришел в команду, было непонятно, насколько сложна история между и тем поколением игроков, которое выступало на Олимпиаде‑1980. Я там не был и не знаю всех деталей.

Мы отыграли четыре матча в Скандинавии. Поздно вечером вернулись в Москву, нас отпустили домой. И в 10 утра мы должны были быть в на тренировке, после чего уезжали в Новогорск. Тогда, что лукавить, многие пришли не под режимом, мягко выражаясь. Практически вся команда. И двумя игроками, которых тогда Тихонов взял на карандаш, были и Валерка, – рассказал двукратный олимпийский чемпион.

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