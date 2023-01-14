«Прибить бы этого Тихонова… За такую подлянку, которую сделали с Харламовым. Ужас». Мальцев о решении тренера не брать Валерия на Кубок Канады-1981

Теги Виктор Тихонов Валерий Харламов сборная СССР Кубок мира Александр Мальцев Матч ТВ Хоккей

Александр Мальцев поделился воспоминаниями о своем друге Валерии Харламове

Сегодня двукратному олимпийскому чемпиону могло бы исполниться 75 лет. 

– Каким он был по жизни?

– Помню, что у Харлама была мечта: не машину иметь, а мотоцикл. Он все говорил: «Ой, когда же я куплю этот мотоцикл?» Приезжали за границу: у него первое дело – куда‑нибудь сходить. Или музыку послушать, или посмотреть гоночные мотоциклы.

О том, что он попал в свою первую аварию [в 1976 году], я узнал вечером. А уже утром был у него в госпитале. Харламов лежал, но увидел меня, чуть приподнялся, мы обнялись, поцеловались. И был у нас мужской разговор… Я ему сказал: «Жизнь продолжается. Ты нам нужен».

– А что было перед Кубком Канады в 1981 году?

– Харламов сказал мне тогда: «Чувствую, я не еду». Хотя он был в физически нормальном состоянии. Но когда он приехал с турнира в Италии, я его не узнал. Он был словно чем‑то забит. Сколько мы ходили вместе, но в открытую он так ничего и не сказал.

– Виноват ли был Виктор Тихонов в том, что не взял Харламова на Кубок Канады и тот погиб в автокатастрофе?

– Прибить бы этого Тихонова… За такую подлянку, которую сделали с Харламовым. Ужас. 

– Если бы вы сейчас встретили своего друга, что бы ему сказали?

– Я? Сейчас? Открыл бы бутылку шампанского. Выпили бы по фужеру, сразу же. А потом бы разговорились, – сказал бывший форвард «Динамо» и сборной СССР. 

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18 комментариев

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Сергей Орлов
"Виноват ли Тихонов в том, что не взял Харламова и тот погиб в автокатастрофе?" Автор, стукнись об стену.
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Garikus89
Хех, только сегодня узнал, что в один день с Харламовым родился, хотя хоккеем давно увлекаюсь)
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Pronger
Ответ каток Третьяка
Тихонов это лицо совка... Великий тренер(считай страна) великие достижения ( как и у страны) ... Достижения достигались путём угнетения и ущемления личности ( как и в стране)... Поэтому Тихонов это лицо страны.. Поэтому он очень противоречивая фигура как и СССР... В любом случае это наша история, великая история... Со своими плюсами и минусами.
Любое государство будет угнетать ущемление личности, вопрос только под каким соусом это будет подано.
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1960лоцман
Тихонов просто уничтожил Харламова и Мальцева я понимаю ,Тихонов взялся за уничтожение тройки сразу после назначения главным еще в ЦСКА
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Александр Чулков
Ответ ni
Да … роковой невызов в сборную.
Ему было предначертано разбиться, не тогда так потом. И кого Мальцев проклинал бы тогда? Может дело то не в Тихонов, а в самом Харламова.
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1960лоцман
Ответ Игорь Новиков
Это (ДТП) могло случиться в любой другой день в любом другом месте. Бред какой-то винить в этом Тихонова.
Суть го не в ДТП ,умей читать между строк.
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1960лоцман
Ответ Назар Игорь
Причина того что Тихонов оставил Харламова дома - оберегал его от встреч с жесткими канадцами, они всегда за ним охотились. Ещë не отошëл от множества травм после аварии, сложный перелом голени, сломанные рëбра, тяжелое сотрясение мозга. Мальцев не прав.
Что за чушь,Тихонов сразу же как встал у руля сломал знаменитую тройку , ему нужно было завоевать авторитет ,а при существовании этой тройки это было сделать очень сложно,вот он и начал свою деятельность с подлости, сначала убрал Харламова из тройки ,потом пошло что Харламов уже не тот . Никакой заботы о здоровье не было и в помине ,сам Тихонов говорил что якобы Харламов не в форме ,хотя на прошедшем ЧМ Валерий был признан лучшим ,так на минуточку ,не в форме,Тихонов имел только свой личный интерес ,поэтому ведущие игроки того времени до сих пор ему этого не могут простить как и многие болельщики , и я в их числе.Лично я считаю Тихонова по крайней мере не очень порядочным человеком ,если не сказать жестче
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Евгений Румкин
Ответ каток Третьяка
Тихонов это лицо совка... Великий тренер(считай страна) великие достижения ( как и у страны) ... Достижения достигались путём угнетения и ущемления личности ( как и в стране)... Поэтому Тихонов это лицо страны.. Поэтому он очень противоречивая фигура как и СССР... В любом случае это наша история, великая история... Со своими плюсами и минусами.
Тихонов один из самых великих ( а для меня самый великий) тренеров за всю историю хоккея!
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Евгений Румкин
Мальцев не прав. Дмитрий Фёдоров ещё на спорт фм рассказал всю правду. У Харламова травма бедра была, и поэтому Тихонов оставил его в Москве восстанавливаться. Ощущение что просто у Мальцева большая нелюбовь к Тихонову. Может потому что ЦСКА всегда обыгрывал Динамо!
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Александр Чулков
Это Тихонов заставлял гонять Харламова с превышением скорости? И если честно, то Якушев, то в серии 1972 года был круче Харламова и ему первому предлогали контракт а НХЛ.
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Назар Игорь
Ответ SlavaF.
Какие переломы в августе 1981-го? Его только что признали лучшим игроком Кубка Чемпионов.
Переломы разные бывают. Иногда и 5 лет мало для полного восстановления. У меня до сих пор на изменения погоды реагирует давным-давно сломанная ключица. Борьбой занимался, дурак.
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каток Третьяка
Тихонов это лицо совка... Великий тренер(считай страна) великие достижения ( как и у страны) ... Достижения достигались путём угнетения и ущемления личности ( как и в стране)... Поэтому Тихонов это лицо страны.. Поэтому он очень противоречивая фигура как и СССР... В любом случае это наша история, великая история... Со своими плюсами и минусами.
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SlavaF.
Ответ Назар Игорь
Причина того что Тихонов оставил Харламова дома - оберегал его от встреч с жесткими канадцами, они всегда за ним охотились. Ещë не отошëл от множества травм после аварии, сложный перелом голени, сломанные рëбра, тяжелое сотрясение мозга. Мальцев не прав.
Какие переломы в августе 1981-го? Его только что признали лучшим игроком Кубка Чемпионов.
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Синий туман
Истина где-то посередине.Понять можно каждого.От Тихонова требовали побед на самом высоком уровне, а у Харламова КК-81 был бы лебединой песней.Негоже Мальцеву произносить такие слова, тем более оба в лучшем из миров.
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Назар Игорь
Причина того что Тихонов оставил Харламова дома - оберегал его от встреч с жесткими канадцами, они всегда за ним охотились. Ещë не отошëл от множества травм после аварии, сложный перелом голени, сломанные рëбра, тяжелое сотрясение мозга. Мальцев не прав.
+6
-1
+5
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Игорь Новиков
Это (ДТП) могло случиться в любой другой день в любом другом месте. Бред какой-то винить в этом Тихонова.
+7
-2
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ni
Да … роковой невызов в сборную.
+4
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ottomann
Тихонов , великий тренер, но очень непростой и а быту был неприятный человек.

Черта многих великих тренеров неуживчивость в реальной жизни
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