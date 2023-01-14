«Прибить бы этого Тихонова… За такую подлянку, которую сделали с Харламовым. Ужас». Мальцев о решении тренера не брать Валерия на Кубок Канады-1981
Александр Мальцев поделился воспоминаниями о своем друге Валерии Харламове.
Сегодня двукратному олимпийскому чемпиону могло бы исполниться 75 лет.
– Каким он был по жизни?
– Помню, что у Харлама была мечта: не машину иметь, а мотоцикл. Он все говорил: «Ой, когда же я куплю этот мотоцикл?» Приезжали за границу: у него первое дело – куда‑нибудь сходить. Или музыку послушать, или посмотреть гоночные мотоциклы.
О том, что он попал в свою первую аварию [в 1976 году], я узнал вечером. А уже утром был у него в госпитале. Харламов лежал, но увидел меня, чуть приподнялся, мы обнялись, поцеловались. И был у нас мужской разговор… Я ему сказал: «Жизнь продолжается. Ты нам нужен».
– А что было перед Кубком Канады в 1981 году?
– Харламов сказал мне тогда: «Чувствую, я не еду». Хотя он был в физически нормальном состоянии. Но когда он приехал с турнира в Италии, я его не узнал. Он был словно чем‑то забит. Сколько мы ходили вместе, но в открытую он так ничего и не сказал.
– Виноват ли был Виктор Тихонов в том, что не взял Харламова на Кубок Канады и тот погиб в автокатастрофе?
– Прибить бы этого Тихонова… За такую подлянку, которую сделали с Харламовым. Ужас.
– Если бы вы сейчас встретили своего друга, что бы ему сказали?
– Я? Сейчас? Открыл бы бутылку шампанского. Выпили бы по фужеру, сразу же. А потом бы разговорились, – сказал бывший форвард «Динамо» и сборной СССР.
Жизнь Валерия Харламова: 8 месяцев в Бильбао, порок сердца и возвращение после аварии
Черта многих великих тренеров неуживчивость в реальной жизни