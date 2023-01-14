«Прибить бы этого Тихонова… За такую подлянку, которую сделали с Харламовым. Ужас». Мальцев о решении тренера не брать Валерия на Кубок Канады-1981

поделился воспоминаниями о своем друге .

Сегодня двукратному олимпийскому чемпиону могло бы исполниться 75 лет.

– Каким он был по жизни?

– Помню, что у Харлама была мечта: не машину иметь, а мотоцикл. Он все говорил: «Ой, когда же я куплю этот мотоцикл?» Приезжали за границу: у него первое дело – куда‑нибудь сходить. Или музыку послушать, или посмотреть гоночные мотоциклы.

О том, что он попал в свою первую аварию [в 1976 году], я узнал вечером. А уже утром был у него в госпитале. Харламов лежал, но увидел меня, чуть приподнялся, мы обнялись, поцеловались. И был у нас мужской разговор… Я ему сказал: «Жизнь продолжается. Ты нам нужен».

– А что было перед Кубком Канады в 1981 году?

– Харламов сказал мне тогда: «Чувствую, я не еду». Хотя он был в физически нормальном состоянии. Но когда он приехал с турнира в Италии, я его не узнал. Он был словно чем‑то забит. Сколько мы ходили вместе, но в открытую он так ничего и не сказал.

– Виноват ли был в том, что не взял Харламова на Кубок Канады и тот погиб в автокатастрофе?

– Прибить бы этого Тихонова… За такую подлянку, которую сделали с Харламовым. Ужас.

– Если бы вы сейчас встретили своего друга, что бы ему сказали?

– Я? Сейчас? Открыл бы бутылку шампанского. Выпили бы по фужеру, сразу же. А потом бы разговорились, – сказал бывший форвард «Динамо» и сборной СССР.

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