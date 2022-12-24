Ничушкин получил травму в матче с «Нэшвиллом». У него 0+4 в 8 играх после операции в ноябре

Теги травмы Нэшвилл Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Мартин Каут Хоккей

Валерий Ничушкин получил травму нижней части тела в матче с «Нэшвиллом».

Форвард «Колорадо» не выходил на лед в третьем периоде и овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Предаторс» (3:2 ОТ). 

В декабре он вернулся после операции на голеностопе, перенесенной в ноябре. В 8 матчах в этом месяце в его активе 4 (0+4) очка. Всего в сезоне – 16 (7+9) баллов в 15 играх. 

Пока неясно, связана ли новая травма с предыдущей.

Сегодня Ничушкин (13:31, 3:14 – в большинстве, 1:52 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ и применил 1 силовой прием. 

Добавим, что травму сегодня получил еще один форвард «Эвеланш» – Мартин Каут. 

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3 комментария

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Сергей Носков
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Ну что такое-то, а... такое начало сезона, просто супер и на тебе.
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Sasha831
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Что за невезуха
+6
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+6
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Дмитрий Лунегов
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Бедаа
Валерке здоровья!
+2
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+2
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