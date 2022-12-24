Ничушкин получил травму в матче с «Нэшвиллом». У него 0+4 в 8 играх после операции в ноябре

получил травму нижней части тела в матче с « ».

Форвард « » не выходил на лед в третьем периоде и овертайме матча регулярного чемпионата с «Предаторс» (3:2 ОТ).

В декабре он вернулся после операции на голеностопе, перенесенной в ноябре. В 8 матчах в этом месяце в его активе 4 (0+4) очка. Всего в сезоне – 16 (7+9) баллов в 15 играх.

Пока неясно, связана ли новая травма с предыдущей.

Сегодня Ничушкин (13:31, 3:14 – в большинстве, 1:52 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ и применил 1 силовой прием.

Добавим, что травму сегодня получил еще один форвард «Эвеланш» – Мартин Каут.