Владимир Крикунов: «В СКА сейчас можно проводить любые эксперименты, у них отрыв по очкам хороший. Другим командам сложнее»

прокомментировал выступление СКА в 2023 году.

– СКА последние матчи проводит очень весело: от 9:3 к 1:5, да и по ходу матчей порой успевает ликвидировать гандикап в две-три шайбы. Команда продолжает отмечать новогодние праздники?

– Армейцы уже далеко оторвались от всех, поэтому мотивировать игроков сложно. Идут с большим отрывом на первом месте. В то время как против питерской команды, наоборот, все настраиваются. Любой матч против СКА, как последний. Полная мобилизация. Поэтому и такие результаты видим. Как в матче с «Сочи», когда пришлось отыгрываться с 0:2.

– В итоге вырвали, но ценой больших усилий.

– Понятно, что армейцы сильнее. Но проблема, повторяю, с мотивацией, когда уже практически заняли первое место. Выше некуда подниматься, ниже тоже не упадут в регулярном чемпионате. Поэтому и такие матчи.

– Может, тренерский штаб СКА уже начал подготовку команды к плей-офф?

– Они уже готовятся. Январь к середине приближается, остается полтора месяца до плей-офф. Сейчас должны окончательно определиться с составом. В целом у СКА идеальная позиция, могут наигрывать, тасовать тройки, пары. Все сбито, как положено. Осталось какие-то определенные моменты отполировать: большинство, меньшинство…

Понятно, что тем командам, которые только бьются за попадание в плей-офф, сейчас не до этого, другие вопросы решают.

– Да, все мысли, как пробиться в восьмерку.

– Лидеры, да и середняки могут уже спокойно готовиться, можно как-то улучшать физподготовку. Игроки сейчас уставшие. Матчей много, идут практически через день. Нельзя, чтобы хоккеисты подошли измотанными к плей-офф, хотя, понятно, что там можно подвиги совершать и на морально-волевых.

– То есть, форсировать форму можно?

– В СКА сейчас можно все делать. У них и отрыв по очкам хороший, и состав, если выйдут на площадку без второй или первой тройки, будет не сильно заметно. Можно и дать ребятам отдохнуть перед Кубком Гагарина, и проводить любые эксперименты. Серьезный отрыв. А всем другим командам сложнее. Ну, может, еще ЦСКА в этой ситуации проще, – сказал бывший главный тренер сборной России.