«Адмирал» выменял Попова у «Трактора». Контракт с нападающим рассчитан на один сезон
Егор Попов присоединился к «Адмиралу».
Дальневосточный клуб получил права на 28-летнего нападающего «Трактора» в обмен на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба «Адмирала».
Контракт с Поповым будет носить односторонний характер и рассчитан на один сезон.
В минувшем сезоне КХЛ Попов провел за «Трактор» 16 матчей и набрал 3 (1+2) очка.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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