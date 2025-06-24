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«Адмирал» выменял Попова у «Трактора». Контракт с нападающим рассчитан на один сезон

Егор Попов присоединился к «Адмиралу».

Дальневосточный клуб получил права на 28-летнего нападающего «Трактора» в обмен на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба «Адмирала».  

Контракт с Поповым будет носить односторонний характер и рассчитан на один сезон.  

В минувшем сезоне КХЛ Попов провел за «Трактор» 16 матчей и набрал 3 (1+2) очка. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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