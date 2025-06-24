«Адмирал» выменял Попова у «Трактора». Контракт с нападающим рассчитан на один сезон

Егор Попов присоединился к «Адмиралу».

Дальневосточный клуб получил права на 28-летнего нападающего «Трактора » в обмен на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба «Адмирала ».

Контракт с Поповым будет носить односторонний характер и рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне КХЛ Попов провел за «Трактор» 16 матчей и набрал 3 (1+2) очка.