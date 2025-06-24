2

«Авангард» продлил контракт ВХЛ с Кириллом Кожевниковым на один сезон

«Авангард» продлил контракт с Кириллом Кожевниковым.

Новое одностороннее соглашение ВХЛ с 26-летним нападающим рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне Кожевников выступал за «Химик» и «Омские Крылья». За «Химик» сыграл 29 матчей, набрал 9 (5+4) очков. За «Омские Крылья» провел 24 матча в регулярном чемпионате, набрал 9 (5+4) очков.

Кирилл Кожевников является двоюродным братом главы совета директоров «Авангарда» Евгения Кожевникова. Форвард перешел из «Спартака» в систему омского клуба в результате обмена на денежную компенсацию в декабре прошлого года. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Омских Крыльев»
logoКирилл Кожевников
Евгений Кожевников
logoКХЛ
logoОмские Крылья
logoАвангард
logoВХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Кожевников: «Чем больше в «Авангарде» и нашем хоккее Кожевниковых, тем лучше. Хоккейные фамилии украшают КХЛ, передают историю игры»
1330 декабря 2024, 08:59
«Авангард» опроверг, что за Кирилла Кожевникова заплатили 25 млн рублей: «Сумма компенсации – тысяча рублей. Есть документальное подтверждение»
1228 декабря 2024, 09:55
Главные новости
«Витязь» не сыграет в сезоне КХЛ-2025/26. Лига рассмотрит перевод «Лады» в Западную конференцию
1819 минут назад
Владимир Крикунов: «Локомотив» – уровень Ротенберга. В клубы вроде «Витязя» ему идти не надо, нужна организация серьезнее»
26сегодня, 11:14
Губерниев о «Витязе»: «Я против того, чтобы спасать команды мастеров за счет регионального бюджета. Если спонсор клуба облажался – всего доброго, отряд не заметит потери бойца»
5сегодня, 10:55
«Питтсбург» планирует обмен Карлссона, возможно, придется удерживать часть зарплаты. Но в клубе не расстроятся, если Эрик останется, там верят в его прогресс при Мьюзе
7сегодня, 10:39
Фетисов о «Витязе»: «Он никому не нужен, о каких серьезных потерях для российского хоккея можно говорить? Мы «Спартак» в свое время из лиги выгнали»
27сегодня, 10:10
«Салават» выменял Стюарта у «Витязя» и 21-летнего форварда Хворова у «Авангарда»
13сегодня, 09:46
«Витязь» частично погасил долг по зарплате хоккеистам за сезон‑2024/25: «Планируется, что после продажи всех игроков клуб сможет погасить долги в полном объеме»
9сегодня, 09:17
Фетисов о Могильном: «Давно должен быть в Зале славы, не знаю, почему до сих пор не включен. Будем надеяться, что он отвечает всем требованиям»
10сегодня, 08:43
Береглазов будет зарабатывать 53 млн рублей за сезон по новому контракту с «Локомотивом», Черепанов – 33 млн (Metaratings)
9сегодня, 08:10
Гончар, Могильный, Тео Флери, Зеттерберг, Джозеф, Хара и Торнтон – в числе кандидатов на попадание в Зал хоккейной славы в этом году по версии сайта НХЛ
42сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Ротенберг: «Работаем над тем, чтобы через 5 лет у нас были новые Бобровский, Василевский, Малкин, Овечкин. Мы полностью вкладываемся в детей»
429 минут назад
Зарплата Уилсона в «Сибири» составит 60+20 млн рублей в год («Чемпионат»)
сегодня, 09:56
«Адмирал» выменял Попова у «Трактора». Контракт с нападающим рассчитан на один сезон
1сегодня, 09:01
Скотт Уилсон перешел в «Сибирь». Контракт – на два года
5сегодня, 08:24
«Амур» подписал с Заседой контракт на 2 года. Клуб выменял форварда у «Витязя»
сегодня, 07:56
Отец Бобровского о тренерах «Флориды»: «Кенневилл меньше Сергею доверял, на мой взгляд. А пришел Морис – все стало намного лучше»
3сегодня, 07:15
Сычев об участии в хоккейном турнире на ПМЭФ: «Футбол был всю жизнь, сейчас хочется пробовать другие виды спорта. Хоккей – это страсть, драйв, нервы»
1сегодня, 05:25
Сын Дэррила Саттера Бретт стал главным тренером клуба АХЛ в 38 лет. Он возглавил «Рэнглерс» – фарм «Калгари»
1сегодня, 05:10
Мухамадуллин о неудачах «Сан-Хосе»: «Уверен, что в ближайшее время многое изменится. Идет перестройка, у нас молодая команда. Набираемся опыта»
сегодня, 04:58
Бриэр о том, видит ли «Филадельфия» Зеграса в роли центра: «Вопрос больше к Токкету. Но надеемся, что Тревор поможет нам заполнить пустоту на этой позиции»
сегодня, 04:45