«Авангард» продлил контракт ВХЛ с Кириллом Кожевниковым на один сезон
«Авангард» продлил контракт с Кириллом Кожевниковым.
Новое одностороннее соглашение ВХЛ с 26-летним нападающим рассчитано на один сезон.
В прошедшем сезоне Кожевников выступал за «Химик» и «Омские Крылья». За «Химик» сыграл 29 матчей, набрал 9 (5+4) очков. За «Омские Крылья» провел 24 матча в регулярном чемпионате, набрал 9 (5+4) очков.
Кирилл Кожевников является двоюродным братом главы совета директоров «Авангарда» Евгения Кожевникова. Форвард перешел из «Спартака» в систему омского клуба в результате обмена на денежную компенсацию в декабре прошлого года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Омских Крыльев»
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