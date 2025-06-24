«Авангард» продлил контракт ВХЛ с Кириллом Кожевниковым на один сезон

«Авангард» продлил контракт с Кириллом Кожевниковым.

Новое одностороннее соглашение ВХЛ с 26-летним нападающим рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне Кожевников выступал за «Химик» и «Омские Крылья». За «Химик» сыграл 29 матчей, набрал 9 (5+4) очков. За «Омские Крылья » провел 24 матча в регулярном чемпионате, набрал 9 (5+4) очков.

Кирилл Кожевников является двоюродным братом главы совета директоров «Авангарда » Евгения Кожевникова. Форвард перешел из «Спартака» в систему омского клуба в результате обмена на денежную компенсацию в декабре прошлого года.