Губерниев о «Витязе»: «Я против того, чтобы спасать команды мастеров за счет регионального бюджета. Если спонсор клуба облажался – всего доброго, отряд не заметит потери бойца»

Дмитрий Губерниев высказался о банкротстве «Витязя».

Ранее стало известно , что подмосковный клуб покинет КХЛ и будет расформирован из-за отсутствия финансирования.

– Я, к сожалению, финансово не могу помочь «Витязю», а бюджет Московской области деньги на них тратить не будет. Все закономерно.

Я, как житель легендарной Сходни, против того, чтобы спасать команды мастеров за счет регионального бюджета. Что футбольный клуб «Химки», что «Витязь». Если у клуба что‑то не получается: спонсора нет или он облажался. Значит, всего доброго.

– Можно назвать уход «Витязя» из КХЛ потерей для всего российского хоккея?

– Я думаю, отряд не заметит потери бойца, – сказал комментатор «Матч ТВ ».