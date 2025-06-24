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Зарплата Уилсона в «Сибири» составит 60+20 млн рублей в год («Чемпионат»)

Названа зарплата Скотта Уилсона в «Сибири».

33-летний канадский нападающий подписал двухлетний контракт с новосибирским клубом.

По информации «Чемпионата», в «Сибири» Уилсон в год будет зарабатывать 60 млн рублей + 20 млн бонусами.

По ходу минувшего сезона в форвард перешел в «Салават Юлаев» в результате обмена из «Металлурга».

В «Салавате» он набрал 23 (9+14) очка в 30 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и 16 (7+9) очков за 19 игр в Кубке Гагарина. Срок соглашения с уфимским клубом истек 31 мая. 

В составе «Металлурга» у него было 7 (4+3) баллов в 30 играх регулярки. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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