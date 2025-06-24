«Амур» подписал с Заседой контракт на 2 года. Клуб выменял форварда у «Витязя»

«Амур» подписал с Матвеем Заседой контракт на 2 года.

«После обмена из «Витязя» воспитанник хабаровского хоккея заключил с «Амуром» одностороннее соглашение до 31 мая 2027 года.

Добро пожаловать домой 🤝», – говорится в сообщении клуба из Хабаровска.

В минувшем сезоне 26-летний форвард выступал за «Авангард» и «Витязь», сыграв в общей сложности 39 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрав 15 (12+3) очков.