«Локомотив» продлил контракты Фроуза и Сурина
«Локомотив» заключил новые контракты с Байроном Фроузом и Егором Суриным.
Новое соглашение с 34-летним форвардом Байроном Фроузом рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба КХЛ.
В сезоне-2024/25 канадец провел 80 матчей за «Локомотив» и набрал 41 (21+20) очко.
Также «Локомотив» расторг и заключил новый контракт с Егором Суриным. Двустороннее соглашение с 18-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2026/27.
Сурин набрал 14 (7+7) очков в 41 матче регулярного чемпионата и еще 7 (5+2) в плей-офф в минувшем сезоне.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт КХЛ
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