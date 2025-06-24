«Локомотив» продлил контракты Фроуза и Сурина

«Локомотив» заключил новые контракты с Байроном Фроузом и Егором Суриным.

Новое соглашение с 34-летним форвардом Байроном Фроузом рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба КХЛ .

В сезоне-2024/25 канадец провел 80 матчей за «Локомотив » и набрал 41 (21+20) очко.

Также «Локомотив» расторг и заключил новый контракт с Егором Суриным . Двустороннее соглашение с 18-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2026/27.

Сурин набрал 14 (7+7) очков в 41 матче регулярного чемпионата и еще 7 (5+2) в плей-офф в минувшем сезоне.