Скотт Уилсон перешел в «Сибирь». Контракт – на два года

«Сибирь» объявила о переходе Скотта Уилсона.

33-летний канадский нападающий подписал контракт на два года.

По ходу минувшего сезона в форвард перешел в «Салават Юлаев » в результате обмена из «Металлурга».

В «Салавате» он набрал 23 (9+14) очка в 30 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и 16 (7+9) очков за 19 игр в Кубке Гагарина. Срок соглашения с уфимским клубом истек 31 мая.

В составе «Металлурга » у него было 7 (4+3) баллов в 30 играх регулярки.

Изображение: t.me/hockeyclubsibir