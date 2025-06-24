Скотт Уилсон перешел в «Сибирь». Контракт – на два года
«Сибирь» объявила о переходе Скотта Уилсона.
33-летний канадский нападающий подписал контракт на два года.
По ходу минувшего сезона в форвард перешел в «Салават Юлаев» в результате обмена из «Металлурга».
В «Салавате» он набрал 23 (9+14) очка в 30 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и 16 (7+9) очков за 19 игр в Кубке Гагарина. Срок соглашения с уфимским клубом истек 31 мая.
В составе «Металлурга» у него было 7 (4+3) баллов в 30 играх регулярки.
Изображение: t.me/hockeyclubsibir
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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