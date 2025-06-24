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  • «Питтсбург» планирует обмен Карлссона, возможно, придется удерживать часть зарплаты. Но в клубе не расстроятся, если Эрик останется, там верят в его прогресс при Мьюзе
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«Питтсбург» планирует обмен Карлссона, возможно, придется удерживать часть зарплаты. Но в клубе не расстроятся, если Эрик останется, там верят в его прогресс при Мьюзе

«Питтсбург» работает над обменом Эрика Карлссона.

Как сообщает The Athletic, 35-летний защитник не входит в долгосрочные планы клуба. У шведа остались еще два года по контракту с «Пингвинс».

Несмотря на кэпхит в 10 миллионов долларов, интерес к Карлссону по-прежнему есть.

Чтобы завершить сделку, «Питтсбургу», возможно, придется удерживать часть зарплаты игрока. Также потребуется его согласие, поскольку в контракте прописан пункт о запрете на обмен.

При этом вероятность сделки уже этим летом вполне реальна. Тем не менее, в клубе не расстроятся, если Карлссон все-таки останется на следующий сезон.

В «Питтсбурге» считают, что под руководством нового тренерского штаба во главе с Дэном Мьюзом он может заиграть лучше. Но если сам Карлссон захочет уйти и найдется подходящий клуб, «Питтсбург» не станет удерживать его.

В прошлом сезоне Карлссон провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 53 (11+42) очка при полезности «минус 24».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
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